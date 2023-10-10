

نظمت إدارة الأمن والسلامة بالتعاون والتنسيق مع إدارة مركز علوم البحار بجامعة الكويت تمرين إخلاء وهمي يوم الثلاثاء الماضي في مركز علوم البحار بموقع الفنطاس، وذلك بهدف رفع الثقافة العامة وآلية سرعة التصرف في حالات الطوارئ لمنتسبي ومرتادي الحرم الجامعي.



جاء هذا التمرين للتعرف على كيفية التصرف والتعامل مع الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة التي قد تحدث.



وفي هذا الصدد، قال القائم بأعمال رئيس قسم السلامة يوسف الكندري، إن مساعدي خدمات الأمن والسلامة قاموا بالتعاون مع رجال الأمن بإخلاء المبنى وتوجيه الأشخاص إلى نقاط التجمع والتعامل مع سيناريو الحريق بمختبر قسم الكيمياء في مركز علوم البحار، مشيرا إلى أنه تم إخلاء 60 شخصا، حيث استغرقت فترة الإخلاء مدة زمنية قدرها 2:45 دقيقة، مما يعد وقتا قياسيا.



وفي الختام، قام مقرر لجنة الأمن والسلامة المختبرية بالقسم د.طارق إبراهيم الرشيد بتوجيه الشكر لممثلي إدارة الأمن والسلامة على ما بذلوه من جهد لإنجاح تمرين الإخلاء الوهمي وإظهاره في أفضل صورة ممكنة.