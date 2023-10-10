أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.فاضل عزيز عن بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت إلكترونيا للفصل الدراسي الثاني 2023/2024 للطلبة المستوفين شروط القبول من الكويتيين وأبناء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين بصورة غير قانونية وليسوا من أبناء الكويتيات من خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والمدارس الأميركية، وكذلك من خريجي المدارس الإنجليزية والمتوقع تخرجهم منها (لخريجي مدارس الكويت فقط) اعتبارا من يوم الثلاثاء 2 يناير المقبل حتى يوم الخميس 11 يناير المقبل، أما الطلبة من فئات القبول الأخرى فيمكنهم تقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل بمدينة صباح السالم الجامعية خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير المقبل أثناء ساعات الدوام الرسمي وفقا للخطة الزمنية المعلنة.



وأوضح أن الحدود الدنيا للقبول في جميع كليات الجامعة بالنسبة للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات المطبقة للفصل الدراسي الثاني هي المعدل المكافئ لكل تخصص والذي يحسب في ضوء نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية ونسبة الشهادة الثانوية للطالب بشرط حصول الطالب المتقدم للجامعة على نسبة في الشهادة الثانوية لا تقل عن 70% للقسم العلمي و78% للقسم الأدبي، عدا تخصصات كلية العلوم والتي يكون القبول فيها وفقا لنسبة الطالب في الشهادة الثانوية، وعليه فإن الذين يرغبون في التقدم إلى أي تخصص يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لهذه الحدود الدنيا وكل شروط القبول الأخرى ولن يقبل أي طلب التحاق إلا من الطلبة الحاصلين على النسب المذكورة كحد أدنى.



كما أوضح أن عملية تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة للفصل الدراسي الثاني 2023/2024 ستكون باستخدام شبكة الإنترنت من خلال صفحة نظام القبول الإلكتروني على العنوان التالي http://portal.ku.edu.kw/admission، حيث يمكن للطلبة المذكورين آنفا تقديم طلب الالتحاق بالجامعة من خلال هذا الموقع، لافتا إلى أن فترة اعتماد القبول المعلنة بالخطة الزمنية للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات هي لخريجي الثانوية الأميركية والإنجليزية المتقدمين بطلبات التحاق على شبكة الإنترنت، ولا تشمل الطلبة خريجي النظام الموحد والمعهد الديني، حيث سيتم اعتماد قبولهم إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة صالة القبول والتسجيل.



وأضاف د.فاضل عزيز أنه في حال عدم إمكانية دخول الطالب إلى النظام لتقديم طلب الالتحاق سيظهر له رابط إلكتروني ينقله إلى إرشادات وتعليمات يجب اتباعها، علما أن قبول الطالب في الجامعة مشروط بصحة هذه البيانات.



وأضاف انه على الطالب الاطلاع على طلب الالتحاق الخاص به لمعرفة المستندات المطلوبة منه حسب نوع الشهادة الثانوية وفئة القبول، لافتا إلى أنه يحق للجامعة إلغاء قبول أي طالب في حال عدم توفيره للمستندات المطلوبة أو تبين عدم صحة البيانات التي تم قبوله على أساسها وفقا لما حددته القواعد الأساسية للقبول والتحويل في جامعة الكويت.



وأشار القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.فاضل عزيز إلى أن هناك نسبا دنيا محددة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من الكويتيين وأبناء الكويتيات المستوفين لشروط القبول المنصوص عليها تقل عن الحدود الدنيا للقبول في الجامعة، وهذه الحدود هي 65% للقسم العلمي و72% للقسم الأدبي.



وأوضح أن على الطالب أن يقدم ضمن أوراقه شهادة إثبات إعاقة سارية المفعول من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وتقارير طبية، وهؤلاء الطلبة عليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل في مواعيد العمل الرسمية لتقديم طلبات التحاقهم بالجامعة للفصل الدراسي الثاني 2023/2024، أما إذا كانت نسبة الطالب 70% فأعلى للقسم العلمي و78% فأعلى للقسم الأدبي فيمكنه التقدم إلكترونيا من خلال نظام تقديم طلبات الالتحاق على العنوان المذكور آنفا.



وأفاد القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بأن على طلبة المدارس الثانوية الإنجليزية المتوقع تخرجهم تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة إلكترونيا خلال المواعيد المحددة، ومن ثم تقديم نتائجهم النهائية إلى عمادة القبول والتسجيل خلال يومي عمل من تاريخ إعلان نتائجهم حتى يمكن تحديد تخصصاتهم بالجامعة واستكمال إجراءات تسجيلهم في ضوء النسب الدنيا للقبول في الجامعة والمعلنة ضمن الجدول رقم 2، مؤكدا أن فرصة هؤلاء الطلبة في القبول بالجامعة متساوية مع زملائهم الذين استكملوا أوراقهم خلال فترة استلام طلبات الالتحاق.



وأضاف د.فاضل عزيز أن هناك فترة خصصت للطلبة المحولين من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومنتسبي الجيش الكويتي والحرس الوطني وطلبة المنح الثقافية اعتبارا من يوم الأحد 24/12/2023 وتستمر حتى الخميس 11/1/2024.



وختم القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.فاضل عزيز تصريحه بدعوة المتقدمين إلى الاطلاع على التعليمات والإرشادات التي توفرها الجامعة لهم على شبكة الإنترنت، وضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات الالتحاق واعتماد القبول، حيث لن يقبل أي طلب التحاق بعد انتهاء الفترة المعلنة، متمنيا التوفيق لجميع الطلبة.