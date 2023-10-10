الدوحة - يحيى حميدان



توج رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني (الأحد) الهولندي ماكس فيرستابن بلقب سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى للفورمولا 1 - قطر2023 الذي يشكل الجولة الـ17 من البطولة العالمية الأكبر والأشهر لسباقات السيارات التي استضافتها الدوحة على حلبة لوسيل الدولية تحت الأضواء الكاشفة.



وذكر الديوان الأميري القطري في بيان أن صاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد شهد ختام جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى للفورمولا-1 قطر 2023 في حلبة لوسيل الدولية، ومن قبله قام سموه بجولة في مناطق إدارة السباق المخصصة للفرق المشاركة اطلع خلالها على آخر استعدادات وتجهيزات سيارات (الفورمولا-1) قبل خوض السباق الرئيسي.



وحسم فيرستابن سائق فريق (ريد بول) لقبه العالمي الثالث في سباق (سبرينت) مساء السبت حيث اقتنص اللقب بعدما قطع السباق البالغ مسافته 306.66 كيلومترات في زمن قدره 1.27.39.168 ساعة، متفوقا بفارق 4.833 ثوان عن الأسترالي أوسكار بياستري سائق فريق (مكلارين) صاحب المركز الثاني فيما جاء البريطاني لاندو نوريس سائق فريق (مكلارين) الآخر في المركز الثالث بفارق 5.969 ثوان عن الصدارة.



وأكمل البريطاني جورج راسل سائق فريق (مرسيدس) والفرنسي شارل لوكير سائق فريق (فيراري) قائمة المراكز الخمسة الأولى تواليا بفارق 34.119 ثانية و38.976 ثانية عن الصدارة.



وقدم فيرستابن أداء مميزا على حلبة لوسيل الدولية واحتفل بإحرازه اللقب العالمي للموسم الثالث تواليا بأفضل طريقة بعدما حقق فوزه الـ14 من أصل 17 سباقا هذا الموسم والـ49 في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم.



ودخل الهولندي السباق الرئيسي لجائزة قطر وهو حاسم للقبه العالمي الثالث تواليا منذ سباق السرعة (سبرينت) مساء السبت لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة هيمنته المطلقة من البداية حتى النهاية وإحرازه انتصاره الـ14 للموسم ما يجعله على بعد انتصار وحيد في السباقات الخمسة المتبقية من معادلة رقمه القياسي الذي حققه الموسم الماضي (15 فوزا خلال موسم واحد).



وتقدم فيرستابن في نهاية السباق على ثنائي (ماكلارين) الأسترالي أوسكار بياستري والبريطاني لاندو نوريس فيما جاء مواطن الأخير سائق (مرسيدس) جورج راسل في المركز الرابع رغم الضربة التي تعرض لها في بداية السباق بعد حادث تصادم مع زميله ومواطنه لويس هاميلتون الذي خرج من السباق وسائق (فيراري) شارل لوكلير من موناكو في المركز الخامس.



وتوج الهولندي باللقب العالمي أمس السبت بعد انسحاب زميله المكسيكي سيرخيو بيريس نتيجة اصطدامه بالفرنسي إستيبان أوكون (ألبين).



كان فيرستابن بحاجة إلى 3 نقاط فقط ليحتفظ بلقبه لكن بانسحاب زميله المكسيكي الذي كان السائق الوحيد القادر على منافسته حسابيا حسم اللقب حتى قبل الوصول إلى نهاية سباق السرعة الذي أنهاه ثانيا خلف المتألق بياستري.



وشهد سباق جائزة قطر خروج الإسباني كارلوس ساينز السائق الوحيد الذي كسر هيمنة فريق (ريد بول) على السباقات بإحرازه جائزة سنغافورة عن المنافسة بسبب مشكلة في سيارته عجز فريق فيراري عن إصلاحها في الوقت المناسب للسماح له بالتواجد على خط الانطلاق. أما المكسيكي سيرجيو بيريز فانطلق من منطقة صيانة فريقه بسبب اضطرار (ريد بول) إلى مخالفة القوانين من أجل إصلاح سيارته بسبب الضرر الذي حصل عليه خلال سباق السرعة السبت.



أما فريق (مرسيدس) فقد اصطدم سائقاه هاميلتون وراسل ببعضهما عند المنعطف الأول حين كانا يحاولان منافسة فيرستابن على الصدارة لينسحب الأول نهائيا بعد أمتار فقط على البداية فيما اضطر زميله إلى الدخول لمنطقة صيانة فريقه.