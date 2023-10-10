أعرب المدير الفني لفريق الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، عن حزنه بعد إصابة اللاعب إمام عاشور الذي غادر لقاء الأهلي مع الاسماعيلي أول من امس متأثرا بإصابة في الشوط الأول. وقال «حزين بسبب إصابة إمام عاشور، كما أنها دفعتنا إلى إجراء تغيير إجباري، إمام لاعب مهم وأتمنى ألا تطول مدة غيابه عن الفريق ويعود سريعا».



وكشف طبيب الأهلي أحمد جاب الله أن عاشور تعرض لكدمة شديدة في الساق وجزع في الرباط الخارجي للكاحل، ويحتاج من 6 إلى 10 أيام للتعافي بشكل كامل.



وكان الأهلي اقتنص فوزا عريضا على حساب ضيفه الإسماعيلي 3-1 على ستاد برج العرب في ختام منافسات الجولة الثالثة للدوري ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط متقدما للمركز الخامس وله مباراة مؤجلة ضد سيراميكا كليوباترا. وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط في المركز الـ 12 بعدما تلقى الخسارة الثانية في ثالث مواجهاته بالدوري. وأضاف كولر «اجتهدنا كثيرا من أجل السيطرة على مجريات اللعب، واجهنا منافسا قويا وليس من السهل فرض سيطرتك عليه، لأنه كان يلعب كرة منظمة وجيدة خاصة في الجانب الهجومي». وأتم: «الأهلي ليس لديه مشاكل دفاعية، والدليل أننا فزنا اليوم، لكن هناك أمورا تحتاج إلى تحسن فيما هو قادم، فقد استقبلنا هدفا بسبب الاستهتار».



وفي إطار الجولة نفسها، نجح بيراميدز في تخطي عقبة ضيفه إنبي بهدف نظيف سجله الكونغولي فيستون مايلي من ضربة رأس في الدقيقة 13.



من جانب آخر، فيما قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري استدعاء أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي لصفوف المنتخب بديلا عن زميله إمام عاشور، ووصل الفراعنة بالأمس إلى الإمارات لخوض وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 من الشهر الجاري.