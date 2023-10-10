إيمانا بأهمية الحياة الجامعية في تشكيل مستقبل الطلبة، عينت الجامعة الأميركية في الكويت د.عبدالرحمن الفرحان نائبا لرئيس الجامعة للشؤون الطلابية، وذلك للإشراف على مركز الإرشاد الأكاديمي ومكتب الحياة الطلابية ومركز الاستشارات النفسية وعمادة الشؤون الطلابية، وقد أصبح بذلك أول خريج يصل إلى منصب قيادي في الجامعة.



ويعد تعيين الفرحان تأكيدا على الدور الحيوي الذي تلعبه الشؤون الطلابية في تشكيل التنمية الشاملة للطلبة، وتمكينهم من التفوق أكاديميا وشخصيا ومهنيا، إذ يعتبر عضوا متميزا في مجتمع الجامعة، وقد خاض رحلة فريدة في الجامعة من طالب إلى خريج إلى عضو هيئة تدريس.



وذكرت رئيسة الجامعة أ.د.روضة عواد أن فهم د.الفرحان لآليات العمل بالجامعة يجعله مناسبا لهذا الدور، إذ سيعمل على تعزيز مجتمع جامعي شامل ومتمحور حول تنمية قدرات ومهارات الطلبة، كما سيشرف على توفير الموارد الأساسية لتشجيع الطلبة على إبراز مواهبهم.



يذكر أن الفرحان حصل على درجة بكالوريوس إدارة الأعمال في تخصص التمويل من الجامعة الأمريكية في الكويت عام 2011، كما حصل على الماجستير في الأدب العربي عام 2012، وحصل على درجة الدكتوراه في دراسات الشرق الأدنى والشرق الأوسط من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) جامعة لندن، بالمملكة المتحدة.