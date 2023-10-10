«التربية» تُحذِّر موظفيها من زيارة أي مواقع غير موثوق فيها مما يعرض أجهزة الوزارة للفيروسات



عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن ان وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع طلب من القيادات التربوية رأيهم في تجربة الدوام المرن التي تم تطبيقها في بداية العام الدراسي الحالي، موضحة أن الوزير المانع طلب من قياديي التربية حصر سلبيات وإيجابيات التجربة.



وكانت «الأنباء» قد نشرت في عدد أمس تحقيقا موسعا مع عدد من القيادات التربوية وأهل الميدان تحدثوا من خلاله عن إيجابيات وسلبيات الدوام المرن بعد مرور نحو أسبوعين من تطبيقه، فيما يتعلق بالزحام وسير العملية التعليمية.



من جهة أخرى، حذرت وزارة التربية جميع موظفي قطاعاتها المختلفة من زيارة أي مواقع غير موثوق فيها مما يعرض أجهزة الوزارة للفيروسات.



وقال وكيل وزارة التربية بالتكليف سعود الجويسر في نشرة عممها على جميع قطاعات الوزارة والإدارات المركزية والجهات التابعة لها والإدارات العامة بالمناطق التعليمية والمدارس التابعة لها «تطبيقا لسياسات الإطار الوطني لحوكمة تكنولوجيا المعلومات وضمان الاستخدام الأمثل للأجهزة والبرامج وضمانا لأمن الشبكة والأجهزة، وجدت إدارة نظم المعلومات انه من الضروري اتباع آلية محددة لتوعية المستخدم للتعامل مع الأجهزة والبرامج وحسابات المستخدمين بما يحفظ أمن وسرية البيانات والأجهزة والشبكة، علما أن كل ما يورد من قبل إدارة نظم المعلومات إلى جميع القطاعات من أجهزة كمبيوتر وملحقاتها (طابعة ملونة وليزر ماسح ضوئي) تقع ضمن عهدة ومسؤولية الجهة المتسلمة للحفاظ على سلامة الأجهزة.



وطلب الجويسر من خلال النشرة أن يتم التعميم على جميع قطاعات الوزارة باتباع آلية مكونة من 8 بنود، يتعلق الأول منها بإغلاق الأجهزة، حيث يتم بالتنبيه على جميع العاملين بالجهة والإدارة بضرورة إغلاق جميع الأجهزة بعد نهاية الدوام الرسمي يوميا ما عدا جهاز الخدمة الرئيسي (server) والكبائن.



ثانيا: عدم استخدام الأحبار غير الأصلية: يرجى العلم أن استخدام الإدارة لأحبار غير أصلية للطابعات يؤدي إلى تلف القطع الداخلية للطابعة وبالتالي خروج هذه الطابعات خارج الكفالة وتتحمل الجهة تكلفة إصلاحها وعدم المطالبة بالتعويض في حال تلفها. وفي حال شراء الإدارة للأحبار يجب إبلاغ الدعم الفني في إدارة نظم المعلومات، وذلك للتأكد من أن الأحبار أصلية وكذلك القيام بتركيب الأحبار تفاديا لأي تلف للقطع الداخلية للطابعة.



ثالثا: عدم فتح الأجهزة من قبل فنيي شركات خارجية:



يرجى عدم التعامل مع أي شركات أو أشخاص غير تابعين للدعم الفني في الوزارة أو للشركة المتعاقد معها خاصة في حال وجود أعطال تتطلب فتح الأجهزة التابعة لعقود الصيانة المبرمة مع الشركة أو تبديل القطع الداخلية، حيث إن ذلك من شأنه إخراج الأجهزة خارج الكفالة.



رابعا: عدم تغيير نظام التشغيل أو تركيب برمجيات: يمنع منعا باتا تغيير نظام تشغيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالوزارة او تركيب برامج دون إخطار الجهة المختصة والحصول على إذن مسبق منها وذلك منعا لسقوط كفالة أجهزة الحاسوب.



خامسا: تغيير موقع الأجهزة أو نقلها: يمنع نقل أو تبديل الأجهزة الملحقة مثل (الطابعات، الماسح الضوئي) من مكان الى آخر إلا بالرجوع إلى قسم الدعم الفني.



سادسا: صلاحيات استخدام الأجهزة والبرامج: يحظر على الموظفين استخدام أجهزة غيرهم من الموظفين من دون إذن او تصريح. وعلى كل موظف الالتزام بالدخول بحسابه الرسمي على جهازه وعدم استخدام حسابات أشخاص آخرين وإلا فسيعرض نفسه للمساءلة القانونية ويحظر على موظفي الوزارة استخدام أجهزة الوزارة لغير متطلبات العمل وإلا فسيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية، كما يرجى الالتزام بعدم تغيير صورة سطح المكتب (صورة شعار الوزارة) ويجب المحافظة على جهاز الكمبيوتر desktop pc) وملحقاته من سوء الاستخدام (مشروبات- مأكولات - أجهزة كهربائية) تؤثر على كفاءة الجهاز.



وشدد الجويسر في نشرته على ان مخالفة ما أشير إليه أعلاه، يضع المستخدم تحت المسؤولية القانونية، وسيتم اتخاذ اللازم وتحميله جميع ما ينشأ من خسائر مادية، كما سيتم تحميل الإدارة تكلفة تصليح الأجهزة (تحت إشراف الدعم الفني) وليس لها الحق بالمطالبة بالتعويض عن تلك الأجهزة.

«قفل» الأجهزة وشروطكلمة السر



في البند «سابعا» حددت النشرة صلاحيات استخدام حساب الوزارة (domain user account) بما يلي: يجب على كل موظف عمل قفل (lock) لجهاز الكمبيوتر الخاص به في حالة عدم وجوده مؤقتا حتى لا يستخدمه أحد آخر ويجب مراعاة شروط عمل كلمة السر (password) الخاصة بالوزارة وهي ألا تقل عن 8 أحرف وأن تحتوي على رموز خاصة وحروف وأرقام، عند تجديد كلمة السر (password) يرجى عدم استخدام كلمات السر القديمة. وعلى كل الجهات إبلاغ إدارة نظم المعلومات في حال تم نقل موظف إلى قسم أو إدارة أخرى وذلك ليتسنى للإدارة تعديل صلاحيات المستخدم.

لا توصيل للأجهزة الشخصية



فيما يتعلق بصلاحيات استخدام شبكة الوزارة والإنترنت حددها البند الثامن من النشرة كما يلي: عدم فصل كيبل الشبكة من الأجهزة ويمنع منعا باتا توصيل أي أجهزة شخصية (.PC, Routers, Printers... etc) إلى شبكة الوزارة دون الرجوع إلى إدارة نظم المعلومات مع عدم استخدام شبكة الإنترنت لغير العمل مما يستهلك سرعة الإنترنت (Bandwidth) ويؤثر على شبكة الوزارة، والتأكيد على عدم زيارة أي مواقع (Websites) غير موثوق فيها مما يعرض أجهزة الوزارة للفيروسات.

منع استخدام الفلاش ميموري





البند «تاسعا» من النشرة نص على: يمنع منعا باتا اتصال الفلاش ميموري أو أي وسيلة تخزين خارجية بالأجهزة إلا من خلال الدعم الفني. وفي حال الرغبة بمشاركة ملفات يتم استخدام البريد الإلكتروني الايميل الخاص بالمستخدم على وزارة التربية [email protected] او استخدام one drive أحد تطبيقات Ms365 على الحوسبة السحابية والمخصص لكل موظف.