بيروت ـ عامر زين الدين



أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط ان «حزب الله ليس بحاجة إلى فتح معركة اليوم وهناك شعب فلسطيني جبار يقاتل»، داعيا إلى «فتح معبر رفح». وقال في تصريحات صحافية ان «نتنياهو لن يغير شيئا، وأدعو إلى فتح معبر رفح لإراحة الشعب الفلسطيني، وإذا أرادت إسرائيل محو غزة فسندخل في المجهول والشعب الفلسطيني جبار والمعركة في بدايتها».



وأضاف «رسالتي إلى دروز فلسطين المحتلة كانت للتاريخ، ولماذا ينحاز الغرب لإسرائيل؟ هناك شعب فلسطيني محتل ويجب الوقوف مع حقه، لذا يجب أن يكون هناك موقف عربي واحد يدعو إلى رفع الاحتلال».



ورأى ان «تصريحات المتطرفين الإسرائيليين تشبه تصريحات الاستعمار وهذا تطرف عنصري، لكن فلسطين ستعود والاستعمار الإسرائيلي سيزول».