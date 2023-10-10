أعلن بنك وربة عن مشاركته في المؤتمر السنوي لصندوق النقد الدولي والمنعقد حاليا في مراكش بالمملكة المغربية، ويشارك بنك وربة بوفد رفيع المستوى يترأسه نائب رئيس مجلس الإدارة بدر الشلفان.



وعن مشاركته في هذا المؤتمر، علق الشلفان قائلا: نظرا للتطور الذي يشهده بنك وربة في الفترة الأخيرة لاسيما فيما يتعلق بتطوير محفظته الاستثمارية والتمويلية، وفي ظل التوجه العالمي نحو قطاع الصيرفة الإسلامية التي استطاعت أن تثبت نجاحها الملحوظ، يرى بنك وربة أن المشاركة في هذا المؤتمر الدولي المهم فرصة لاكتساب المزيد من الخبرات وأيضا التعرف على شركاء استراتيجيين دوليين محتملين من شأنهم أن يساهموا في تثبيت المكانة المميزة التي يطمح البنك الى تبوئها في قطاع الصيرفة الإسلامية.



هذا، ويعمل مؤتمر صندوق النقد الدولي IMF على توفير منصة التقاء لإجراء حوار عالمي بشأن السياسات بين صناع قرار رفيعي المستوى، بما في ذلك محافظي البنوك المركزية والوزراء، والمسؤولين في الجهات التنظيمية والجهات المعنية بوضع معايير التمويل التقليدي والإسلامي، والرؤساء التنفيذيين لكبرى المؤسسات المالية الخاصة والعامة، والأكاديميين، وذلك بغرض صياغة رؤية لاستمرار نمو القطاع المالي ووضع إطار للعمل المتواصل في هذا المجال بغية تحقيق نتائج إيجابية به والتغلب على المصاعب التي قد تواجهه.