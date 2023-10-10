هل «تشات جي بي تي» عالم نفسي جيد؟ هذا ما ألمحت إليه مسؤولة في شركة الذكاء الاصطناعي الأميركية «أوبن إيه آي» التي تقف وراء برنامج الدردشة الآلية الشهير، ما أثار انتقادات كثيرة بسبب تقليلها من صعوبة علاج الأمراض العقلية. وكتبت ليليان ونغ، المسؤولة عن المسائل الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في أواخر سبتمبر الماضي على خدمة إكس (تويتر سابقا) «لقد أجريت للتو محادثة شخصية عاطفية جدا مع تشات جي بي تي عبر الصوت، حول التوتر والتوازن بين العمل والحياة».



وقد سعت ونغ من خلال رسالتها في المقام الأول إلى تسليط الضوء على وظيفة التوليف الصوتي الجديدة (المدفوعة) لروبوت الدردشة الذي طرح قبل عام تقريبا والساعي إلى اعتماد نموذج اقتصادي خاص به. لكن المطورة والناشطة الأميركية شير سكارليت ردت بحدة على هذا التصريح، قائلة إن علم النفس «يرمي إلى تحسين الصحة العقلية وهو عمل شاق».