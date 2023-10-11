حصلت قارة آسيا على نصيب الأسد في منافسات فردي الرجال والسيدات ببطولة العالم للبولينغ التي تستضيفها الكويت حتى 15 الجاري بعدما حصدوا ميداليات المراكز الأولى باستثناء تواجد أوروبي في المركز الثالث رجال، حيث توج السنغافوري جارن اونج بلقب بطولة الكويت العالمية للبولينغ عن فئة فردي الرجال بعد تغلبه على مواطنه موهاد جاريس في المباراة النهائية بينما أحرز القطري غانم ابو جسوم والألماني توبايز يوردنج المركز الثالث مناصفة، في حين فازت الماليزية ناتاشا روسلان بلقب فردي السيدات بعد فوزها على مواطنتها المخضرمة سين جين بعد مباراة قوية فيما تقاسم المركز الثالث الكوريتان هونج ني وسون رن.



وقال رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي للبولينغ الشيخ طلال المحمد ان منافسات الفردي ظهرت بمستوى فني كبير لاسيما بالأدوار المتقدمة التي شهدت مباريات قوية نظرا لوجود اللاعبين واللاعبات من المصنفين الأوائل، وهو ما يؤكد ارتفاع مستوى رياضة البولينغ العالمية.



وأشار المحمد في تصريح عقب تكريمه الفائزون إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة التي يرأسها ستواصل عملها لاستمرار نجاح البطولة تنظيميا وفنيا وإعلاميا مهنئا الأبطال والبطلات الفائزين.



من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد القطري للبولينغ عبدالله القطان بقوة المنافسات، إذ تعد البطولة فرصة للاعبي الخليج والعرب لتطوير مستواهم الفني، معربا عن سعادته بإحراز القطري ابو جسوم المركز الثالث.



وتتواصل البطولة اليوم من خلال منافسات فئة الزوجي للرجال والسيدات والتي تعد فرصة للعديد من المنتخبات لتعويض خروجها خالية الوفاض في مسابقة الفردي في ظل توقعات أن تشهد منافساتها ندية وقوة في ضوء مشاركة أفضل نجوم العالم من الجنسين.