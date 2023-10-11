نفذت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية رحلتها الإغاثية إلى المملكة المغربية تحت شعار «بعطائكم نغيثهم 12»، حيث جاءت هذه الرحلة في أعقاب الزلزال الذي خلف آلاف القتلى والجرحى والمفقودين، وترأس رئيس مجلس إدارة «الصفا الإنسانية» الوفد المشارك في هذه الرحلة الإغاثية بصحبة فريق العدالة atv.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الشايع إن الجمعية حرصت على التواجد في الميدان مع بداية كارثة الزلزال في المغرب التي خلفت دمارا شاملا للمدن والمساكن والطرقات، لتترك الناجين في العراء، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء.



وأضاف الشايع: تواجدنا في الميدان بفضل الله ونفذنا أعمال الإغاثة التي ساهم بها المحسنون من أهل الخير في حملة إغاثة إخواننا المتضررين من زلزال المغرب.