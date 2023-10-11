ثامر السليم



فازت القائمة المستقلة بمقاعد الهيئة الإدارية لانتخابات جمعية كلية العلوم الإدارية بـ 1239 صوتا مقابل 605 أصوات للقائمة المعتدلة.



وكانت الانتخابات قد جرت أمس وسط أجواء طلابية مميزة.



وفي هذا الصدد، قال القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان إن الانتخابات شهدت التزاما من قبل طلبة وطالبات كلية العلوم الإدارية وتعاونا كبيرا مع اللجنة المنظمة منذ فتح باب الاقتراع في تمام الساعة 9 صباحا، موضحا انها سارت بكل هدوء وشفافية، والمشاركة الطلابية جيدة من قبل طلبة الكلية الذين يبلغ عددهم 2532 طالبا وطالبة ممن يحق لهم الاقتراع. ولفت الحمدان إلى أن اللجنة العليا للانتخابات واللجنة الميدانية مستمرة في نظام التدقيق والشطب والفرز الإلكتروني، لتحقيق الشفافية في الانتخابات إضافة إلى الفرز اليدوي الورقي، كتجربة لانتخابات العام النقابي 2023/2024، لضمان أعلى معايير الدقة والسرعة والشفافية في الانتخابات.