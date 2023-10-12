قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في الكويت اللواء ركن م. متقاعد محمد بوعركي إن قرار إنشاء مجلس وزاري عربي للأمن السيبراني يعتبر خطوة مهمة لتعزيز جهود الدول العربية للوصول إلى فضاء سيبراني آمن وتمكين شعوبها من تحقيق النمو والازدهار.



وأشار بوعركي في تصريح لـ «كونا» خلال مشاركته في فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني المقام في أبوظبي إلى أهمية مشاركة الكويت وتمثيلها في هذا الملتقى المهم باعتباره واحدا من أهم المنصات الدولية المتخصصة في المنطقة ويشكل فرصة لتوحيد الجهود العربية المشتركة.



ورحب بمقترح السعودية بإنشاء مجلس وزاري عربي متخصص في ظل ازدياد التهديدات السيبرانية في العالم استشعارا منها بأهمية التنسيق والتعاون الإقليمي العربي في الأمن السيبراني.



وأشار إلى أهمية إيجاد الشراكات بين الدول العربية والعالمية للاستفادة الثنائية وتوطيدها في المجال ذاته والنظر في مستجدات الأمن السيبراني على جميع القطاعات التنموية والاقتصادية والأمنية.



وقال إن «المركز الوطني يسعى من خلاله استراتيجيته التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 إلى توفير فضاء سيبراني آمن يدعم ويحمي المصالح الوطنية من الهجمات الإلكترونية وعمليات القرصنة» إلى جانب «مساندة قطاعات الدولة وتعزيز سبل الحماية لأنظمتها».



وأضاف أن المركز يطمح من خلال رؤية الكويت إلى تحسين مؤشراتها في مجال الأمن السيبراني عالميا وتحقيق مراكز متقدمة وسط استمرار التحول الرقمي الكبير والتطور التكنولوجي الذي يتطلب بناء قواعد قوية تحمي بيانات ومعلومات مؤسسات الدولة.