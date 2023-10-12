السفير الإسباني: الكويتيون يعرفون بلادنا جيداً وهي من وجهاتهم السياحية المفضلة

كريستينا مارتن: أدعو الكويتيين لاكتشاف ما تزخر به إسبانيا من مقومات سياحية للجميع



أسامة دياب



أكد السفير الإسباني لدى البلاد ميغيل مورو أغيلار ان بلاده تتمتع بإمكانات سياحية هائلة وتنوع ثقافي وحضاري مميز جعلها من أبرز الوجهات السياحية حول العالم.



وأعرب أغيلار، في تصريحات للصحافيين على هامش العرض الترويجي بعنوان إسبانيا الفاخرة الذي أقيم مساء أمس الأول لدعم السياحة في إسبانيا، عن سعادته بوجود وفد إسبانيا الفاخرة - برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة بياتريس دي اورلينز - وهي منظمة غير ربحية تعنى بدعم وتعزيز السياحة في إسبانيا ولها العديد من النجاحات البارزة، مشيرا إلى أن زيارة الوفد تتزامن مع احتفالات السفارة بالعيد الوطني الإسباني.



وأشار السفير الإسباني إلى أن الكويتيين يعرفون إسبانيا جيدا وهي ضمن وجهاتهم السياحية المفضلة، لافتا إلى أن بلاده تتمتع ببنية تحتية سياحية رائدة تناسب مختلف الأذواق والمستويات، مبينا ان إسبانيا لديها العديد من الأماكن الساحرة والجذابة والتي بحاجة ان يكتشفها السائح الكويتي.



من جهتها، أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة بياتريس دي أورلينز ان «إسبانيا الفاخرة» منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز السياحة الإسبانية في مختلف دول العالم والتعريف بإمكاناتها المتنوعة والمختلفة من مناظر طبيعية خلابة وأماكن تاريخية ساحرة وتلائم مختلف الأنشطة السياحية.



وأعربت عن سعادتها بزيارتها الأولى للكويت التي وصفتها بالبلد الساحر، مشيدة بكرم أهلها وحسن استقبالهم.



بدورها، أوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة إسبانيا الفاخرة كريستينا مارتن بلاسي أن هذه زيارتهم الأولى للكويت قادمين من المملكة العربية السعودية لعمل عرض لأفضل الوجهات السياحية في ماربيلا وفالنسيا بإسبانيا، لافتة إلى انها ستتوجه لإجراء عرض تقديمي مماثل إلى دبي وأبوظبي. ودعت الكويتيين لاكتشاف ما تزخر به إسبانيا من مقومات سياحية لكافة الفئات.