استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري، كلا على حدة، سفير الجمهورية القرغيزية عظمات قاراغولوف وسفير دولة اليابان ياسوناري مورينو يرافقه السكرتير الثاني بالسفارة اليابانية ريه كوريهارا، وذلك في مكتب مدير جامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية.



وهدفت الزيارتان إلى تعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية والبحثية بين الكويت والبلدين الصديقين، والنظر في إمكانية التوسع في التعاون الأكاديمي المشترك معهما.



بدوره، رحب د.فايز الظفيري بالسفيرين في مدينة صباح السالم الجامعية، مؤكدا حرص جامعة الكويت على تبادل الثقافات والعلاقات مع المؤسسات التعليمية في كل من قرغيزيا واليابان والتنوع في البعثات الثقافية، لإضافة معايير تسهم في تحقيق عدد من الإنجازات التي من شأنها أن تنهض بجامعة الكويت في المحافل العلمية والعالمية.



من جانبه، أعرب سفير الجمهورية القرغيزية عظمات قاراغولوف عن بالغ سعادته بالتعاون الأكاديمي والثقافي الحالي بين البلدين، مؤكدا حرص الجمهورية على المزيد من التعاون المتبادل والمشترك بين جامعة الكويت والجامعات القيرغيزية المختلفة، وذلك لزيادة التواصل والتبادل العلمي.



كما أعرب السفير فوق العادة المفوض لليابان ياسوناري مورينو عن بالغ سعادته بالتعاون الأكاديمي والثقافي الحالي بين البلدين، مؤكدا حرص اليابان على المزيد من التعاون المتبادل والمشترك بين جامعة الكويت والجامعات اليابانية المختلفة، وذلك لزيادة التواصل والتبادل العلمي فيما بينهم من خلال البرامج العلمية وحصول طلبة اليابان على مزيد من البعثات المتخصصة باللغة العربية واستقبال أساتذة زائرين من دولة اليابان لإلقاء محاضرات في جامعة الكويت وتعليم اللغة اليابانية، متمنيا التوفيق للطلبة اليابانيين تحت ظل قيادة جامعة الكويت.