عقد فريق «إكسبو 965» للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين اجتماعه السنوي امس الأول في مركز تنمية المجتمع بمنطقة بيان والذي تضمن مؤتمرا إعلاميا بحضور وسائل الإعلام المختلفة تم من خلاله كشف تفاصيل المعرض الرسمي السنوي الخامس الذي سينظمه الفريق خلال الفترة من 22 إلى 26 الجاري في قاعة أحمد مشاري العدواني بضاحية عبدالسالم تحت رعاية 4 وزراء: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد.



وخلال الاجتماع السنوي، كرم المنسق العام ومؤسس فريق «إكسبو 965» للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين محمد علي كمال والمتحدث الرسمي للفريق البروفيســور د.علي صالح النجادة، الزميل مفرح الشمري تقديرا لجهوده في دعم أنشطة الفريق الذي يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط.