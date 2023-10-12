قدم المسبار الفضائي «غايا»، المخصص لرسم خرائط مجرة درب التبانة، أحدث بياناته، كاشفا فيها عن نصف مليون نجم جديد وحدد بطريقة غير مسبوقة مواقع أكثر من 150 ألف كويكب. وكان التلسكوب التابع لوكالة الفضاء الأوروبية والذي يعمل على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض منذ 10 سنوات، قدم في الدفعة الثالثة من بياناته عام 2022، مواقع وحركات أكثر من 1.8 مليار نجم، ما أعطى رؤية ثلاثية الأبعاد كاملة إلى حد ما لمجرتنا.



لكن كانت لاتزال ثمة «فجوات لأن (المسبار) غايا لم يستكشف بشكل كامل مناطق السماء الكثيفة بشكل خاص بالنجوم»، والتي تسمى العناقيد الكروية، وفق ما أوضحت وكالة الفضاء الأوروبية. وتشكل هذه العناقيد التي تحتوي على نوى شديدة السطوع «قطع اللغز المفقودة في خرائطنا للكون». واختار التلسكوب غايا مجموعة «أوميغا سنتوري»، وهي أكبر مجموعة يمكن ملاحظتها من الأرض. وكشفت عن أكثر من نصف مليون نجم لم يكن ممكنا رصدها قبلا لقربها الشديد من بعضها البعض.



وهذه النتيجة، التي «تتجاوز التوقعات»، تقدم «خريطة كاملة واسعة النطاق لأوميغا سنتوري»، على ما يؤكد أليكسي مينتس، المشارك في إعداد المنشور الجديد وعضو اتحاد «غايا» الأوروبي.