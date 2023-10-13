تأتي Accord الجديدة كلياً بمظهر أطول ومصقول على نحو أفضل مع حضور أكثر جراءة وسيطرة

تتوافر Accord في 8 ألوان خارجية و2 من الألوان الداخلية مع مقاعد مكسوة بالقماش والجلد



أطلقت «هوندا الغانم» نماذج جديدة لسيارتها Accord الجديدة كليا، والتي تمتاز باستخدام النظام الهجين المتطور والمميز (e:HEV) الذي يحتوي على موتورين والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.



كما أن الطراز الشائع والشهير جدا المزود بمحرك بنزين سعة 1.5 ليتر يعمل بالحقن المباشر (VTEC) ذي شاحن توربيني بات متوافرا أيضا، وعند الحديث عن مستويات الراحة العالية والقيادة الديناميكية الانسيابية في عالم السيارات، فلا شك أن أول ما سيتبادر إلى الأذهان هي سيارة Accord، ذلك أنها تقدم مزيجا لا مثيل له يجمع بين أناقة المظهر وكفاءة الأداء وتقنيات الاتصال المتقدمة.



تأتي Accord الجديدة كليا بمظهر أطول ومصقول على نحو أفضل، مع حضور أكثر جراءة وسيطرة وتحكم أعلى، كما تتميز السيارة بخط أفقي منخفض على طول الهيكل، في حين يتميز الجزء الأمامي بالسيارة بأنه ممتد وعضلي على نحو أكبر.



إن السيارة السيدان الأعلى من حيث المبيعات والأكثر رواجا في عالم السيارات لم تخضع للتحديث والتطوير في مظهرها فحسب بل طرأ أيضا العديد من مستويات التحسين والتطوير على تجربة القيادة، الأمر الذي زودها بمظهر أكثر جاذبية، وأداء أكثر مرونة ورشاقة.



تتميز السيارة في طرازها الهجين المدعوم بنظام (e:HEV)، بأنها مزودة بمحرك الحقن المباشر سعة 2.0 ليتر بدورة Atkinson، وناقل حركة كهربائي متغير باستمرار (E-CVT)، مما يعمل على توجيه العجلات مباشرة عن طريق موتور الدفع، الأمر الذي تختفي معه الحاجة إلى ناقل الحركة التقليدي المزود بتروس.



وعند الحديث عن مستويات الطاقة وعزم دوران المحرك، فليس هناك ما يضاهيها، ذلك أن نظام المحرك في السيارة قادر على إنتاج طاقة قصوى بمقدار 204 أحصنة، وعزم دوران قدره 355 نيوتن متر من 0 إلى 2000 دورة في الدقيقة. في حين أن المحرك سعة 1.5 ليتر الذي يعمل بالحقن المباشر (VTEC) والمزود بشاحن توربيني قادر على توليد 194 حصانا عند ‎6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران قدره 260 نيوتن/ متر. وهذا ليس كل شيء، فالسيارة مزودة بعدد كبير من مميزات السلامة الداخلية والتقنية المتطورة.



تصميم رياضي أنيق



تتمتع Accord بتصميم جديد وأنيق يشبه تصميم السيارات الكوبيه، يؤكد مميزاتها الرياضية، ويعزز من تجربة استخدامها المفعمة بالحيوية، مع توفير مستويات استثنائية من الراحة أثناء القيادة.



وتتمتع السيارة بمظهر أنيق ورشيق بخطوط ناعمة ممتدة على طول الهيكل مع جزء أمامي عضلي مزود بشبكة أمامية مثبتة في وضعية منتصبة قائمة، ومصابيح أمامية جديدة مزدوجة منخفضة الشعاع مثبتة داخل إطار داكن اللون مما يمنحها مظهرا جذابا ليلا ونهارا، بالإضافة إلى خط مميز على طول الجزء العلوي من جسم السيارة يمتد من طرف إلى آخر ليعطي انطباعا متحركا على السيارة، حتى عندما تكون في حالة الثبات، كما يبرز طول السيارة الذي أصبح أكبر من ذي قبل.



أما فيما يخص المنطقة الأمامية للسيارة، فقد بات غطاء المحرك أطول مما شهدناه من قبل، في حين ينحدر خط السقف نحو الجزء الخلفي من السيارة في منحنى سلس، مما يمنحها مظهرا أنيقا وأكثر جاذبية، لاسيما بعد أن تم استخدام تقنيات اللحام بالليزر على طول خط السقف، وبذلك لم يعد هناك حاجة لاستخدام حليات لتغطية السقف.



وفي الجزء الخلفي من السيارة نجد المصابيح الخلفية المكونة من مصابيح إضاءة LED أفقية مثبتة ومرتبة في خط مستقيم لتبرز العرض الكبير لـ Accord مما يمنحها مظهرا أكثر ثباتا على الأرض، كما تتميز Accord بمصابيح إنارة خلفية LED مدببة خطية تمتد عبر صندوق السيارة على نحو يبرز مظهرها العريض والأنيق.

مميزات Accord الجديدة كلياً

٭ نظام ناقل حركة هجين (e:HEV) ومحرك بنزين مزود بشاحن توربيني.

٭ نظام القيادة الذكي المتعدد الأوضاع (i-MMD) في كل من الفئة الرياضية وفئة EX-L

٭ محرك سعة 1.5 ليتر ذو شاحن توربيني (متوافر في الفئات الثلاثة LX، EX وEX-L).

٭ نظام الاستشعار من هوندا (Honda Sensing) ميزة قياسية في جميع الفئات.

٭ نظام مراقبة الحارة المرورية (LaneWatch).

٭ شاشة العرض العلوية (HUD).

٭ مزودة بخدمات Google المضمنة وخدمات CONNECTED المدمجة.

٭ شاشة معلومات للسائق 10.2 بوصات رقمية بالكامل، وشاشة عرض للنظام الصوتي (Display Audio) مقاس 12.3 بوصة.

٭ منافذ شحن USB أمامية وخلفية وميزة الشحن اللاسلكي.

٭ صوت محيطي مدعوم بنظام Bose CenterPoint 12 ومكبر صوت.

٭ أنظمة Apple CarPlay هوائية، وAndroid Auto سلكية.

٭ نظام التحكم النشط في الصوت والتحكم النشط في الضوضاء.

٭ 8 وسائد هوائية كميزة قياسية مثبتة في جميع الفئات.

٭ نظام ذو 4 أوضاع قيادة في الإصدارات الهجينة (e:HEV)

٭ نظام ذو وضعي قيادة في الطراز المزود بمحرك 1.5 ليتر.

٭ تتوافر Accord في 8 ألوان خارجية و2 من الألوان الداخلية، مع مقاعد مكسوة بالقماش والجلد.