أكد السفير الهندي لدى البلاد د.آدرش سويكا أن علاقة بلاده السياسية مع الكويت تاريخية وتمتد إلى المجال الاقتصادي الذي يشهد فرصا استثمارية متبادلة بين البلدين وصلت إلى حوالي 14 مليار دولار العام الماضي.



وقال السفير سويكا في لقاء مع (كونا) ان العلاقات السياسية التي تجمع البلدين تاريخية ووطيدة لقرون خلت وتخللها عقد أكثر من 30 اتفاقية تفاهم وتعاون مشترك مؤكدا أن التعاون الاقتصادي المتبادل يشهد كذلك نموا في مختلف الأصعدة ويشكل «أرضا خصبة» تحتاج إلى دعم مستمر.



وأضاف أن بوادر التعاون الاقتصادي في قطاع الصادرات الهندية إلى الكويت يحظى باهتمام بالغ من الجانب الكويتي في مجال تنويع الواردات المختلفة منها الغذاء والمعدات الطبية والأجهزة الكهربائية والمعدات الميكانيكية الثقيلة وغيرها.



وبين ان الاقتصاد الهندي هو خامس أكبر اقتصاد عالمي ويشهد تناميا مستمرا مستقرا بحوالي 6% سنويا ليصبح الثالث عالميا حسب تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مضيفا أن دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمها الإمارات والسعودية من أكثر الدول في مجال التبادل التجاري مع الهند بالمرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي.



وعن الاستثمار المتبادل مع الكويت أكد ان هناك اهتماما بالغا من الجانبين خصوصا على الصعيد الاستثماري إذ أنهى عدد من الشركات الهندية الكبرى العديد من مشاريع البنى التحتية في الكويت منها الطرق والكهرباء وخطوط إمدادات النفط اضافة إلى مجالات هندسة الكمبيوتر والبرمجيات المختلفة، مضيفا ان السفارة تسعى لتشجيع انخراط الشركات الهندية في رؤية الحكومة الكويتية لتطوير البلاد 2024-2040.



وقال ان حجم الاستثمارات الكويتية في الهند ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار وعدد من الشركات الكويتية الخاصة يفوق الخمسة مليارات دولار مركزين في مجالات البنى التحتية من طرق ومطارات، مؤكدا ان الهند تسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وسن القوانين الداعمة لها وتحديثها.



وذكر ان السفارة الهندية مستمرة في تنظيم الفعاليات التي تسلط الضوء على مجالات الاستثمارات المختلفة منها مؤتمر مخصص للتكنولوجيا والبرمجيات مزمع انطلاقه في الكويت نهاية الشهر الجاري بمشاركة 26 شركة هندية اضافة إلى سعي السفارة إلى استقطاب شركات الصيدلة والدواء الهندية لتعزيز وتطوير التبادل في هذا المجال.



وعن الجالية الهندية في البلاد قال سويكا ان القوى العاملة الهندية تحظى بثقة الكويتيين وهذا ما يفسر وجود أكثر من مليون هندي يعملون في شتى المجالات والقطاعات المهنية والحرفية والإدارية في البلاد.



ومن جانب آخر، أكد السفير سويكا ان الهند بولاياتها الـ28 تعد جاذبة للسياحة الثقافية والطبيعية والتاريخية من أنحاء العالم.



وعن استضافة الهند ورئاستها لقمة مجموعة العشرين (جي 20) في سبتمبر الماضي ذكر سويكا ان القمة خرجت بعدة اتفاقيات ومبادرات منها إدراج الاتحاد الأفريقي كإحدى الجهات المشاركة في قمم المجموعة اضافة إلى إطلاق الرواق الاقتصادي الهندي - الشرق أوسطي - الأوروبي واتحاد الوقود الحيوي العالمي.



أما على صعيد برنامج الفضاء الهندي أكد أن الهند حققت إنجازات مهمة في المجال منها وصول وهبوط مكوك الفضاء الهندي إلى القطب الجنوبي لسطح القمر في أغسطس الماضي فيما أطلق في سبتمبر الماضي مكوك آخر توجه إلى أقرب نقطع ممكنة للشمس لدراسة النظام الشمسي مضيفا أن البرنامج استطاع إرسال 481 قمرا صناعيا لـ 34 دولة.



وثمن السفير تهاني القيادة السياسية الكويتية على نجاحات البرنامج الهندي لاستكشاف الفضاء مؤكدا أن هناك عدة مهمات قيد التنفيذ منها رحلات مأهولة بالبشر وأخرى لدراسة كوكب الزهرة ومدار كوكب المريخ.