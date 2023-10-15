اسامة ابو السعود



أشاد رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل العازمي بالاهتمام الكبير الذي أولاه وزير التربية ووزير للتعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع بموضوع الطالب المفقود من إحدى مدارس التربية الخاصة الأربعاء الماضي.



وقال ان حضور الوزير بنفسه إلى المدرسة لمتابعة الأمور حتى العثور على الطالب المفقود يدل على مدى حرصه على جميع أبنائه بمختلف مراحل التعليم خاصة في مدارس التربية الخاصة. وشدد على ان الأمر لم يتوقف على العثور على الطالب المفقود بل مطالبة الوزير فورا بالوقوف على كل ملابسات اختفاء الطالب ومحاسبة المقصرين.



وثمن العازمي الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية للعثور على الطالب، ووقوفها الكامل إلى جانب وزارة التربية وكل الجهات المعنية في الحرص على سلامة أبنائنا الطلبة، وتوفير الأجواء التربوية الآمنة لهم.



على صعيد آخر، أشاد العازمي بمبادرة الوزير د.عادل المانع الإنسانية بالاتصال المباشر بالمعلمين والمعلمات الفلسطينيين من أهل غزة الذين استشهد أقاربهم وأسرهم، وتعزيتهم بهذا المصاب الجلل وتأكيده على تسخير كل جهود الكويت قيادة وحكومة وشعبا في الوقوف إلى جانب أشقائنا من الشعب الفلسطيني الشقيق.



وعلى صعيد آخر، أشاد العازمي بقرار الوزير د.المانع بتشكيل لجنة التظلمات والشكاوى الخاصة بالوظائف الإشرافية لإنهاء معاناة العديد من موظفي الوزارة الذين تعرضوا لظلم خلال السنوات الماضية في هذا الملف.