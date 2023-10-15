استقبلت مدرسة البكالوريا الأمريكية صباح أمس ممثلي إدارة البعثات في وزارة التعليم العالي، حيث قدمت كل من أبرار القلاف ودلال الدوسري نبذة عن طرق الالتحاق في خطة البعثات السنوية التي تطلقها وزارة التعليم العالي بشروطها السنوية وعدد الدول التي تطلقها الوزارة كل عام سواء الأوروبية أو العربية بجامعاتها وتخصصاتها وشروط المعدلات للالتحاق بتلك الجامعات، كما قدمتا شرحا مبسطا عن شروط التسجيل والأوراق المطلوبة للتسجيل والتواريخ المطلوبة للالتحاق بخطة الابتعاث والإيفاد وخطة البعثات المميزة. وأوضحتا أن خطة البعثات المميزة أطلقتها الوزارة بهدف تشجيع الطلبة على التنافس العلمي والتميز في الحياة الدراسية وتوفير فرص التحصيل الأكاديمي الممتاز من خلال ابتعاث الطلبة المتميزين الحاصلين على قبول من إحدى الجامعات العالمية المتميزة في التخصص بالدول الأجنبية.



من جانبها، نصحت مدير عام المدرسة أريج علي الغانم الطلبة بضرورة أخذ الاختبار الوطني الموحد للقبول في بعثات وزارة التعليم العالي وطالبتهم بالاجتهاد والمثابرة في الدراسة للحصول على معدلات قوية للتنافس في خطة البعثات التي تنطلق سنويا من قبل «التربية»، مؤكدة أنه حتى العشر في نسبة الطالب يحتاجه ليلتحق بخطة البعثات.



وخاطبت الغانم الطلبة قائلة: عليكم التسجيل في الجامعات التي تريدونها وأن تقدموا على أكثر من جامعة وأكثر من تخصص سواء في التخصصات الأدبية أو العلمية حتى تضمنوا حصولكم على القبول، وان لم يحالفكم الحظ في منافسة خطة البعثات تكون المنافسة في خطة الإيفاد، وكذلك تحسبا لأي قرارات أو تغييرات تصدر من وزارة التعليم العالي.