أقر المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب في الاجتماع الـ72 مشروع جدول أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء العدل العرب المقرر انعقادها في بغداد يوم غد الاثنين.



وذكرت وزارة العدل العراقية في بيان، أن «اجتماع المكتب التنفيذي عقد اليوم بحضور وزير العدل العراقي خالد شواني الذي استهل الاجتماع بكلمة قال فيها إن أعمال هذه الدورة هي بلورة للقرارات التي تصب في مصلحة العمل العربي المشترك، معربا عن أمله في تطور قطاع العدالة وتفعيل آليات تبادل الخبرات في المجالات القانونية والعدلية بين الدول الأعضاء». وأضاف البيان أن المجتمعين قرروا أن تعقد الدورة الـ40 المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب بمقر الجامعة العربية، ما لم ترد دعوة استضافة من إحدى الدول العربية الأعضاء. وشهدت بغداد توافد عدد من وزراء العدل العرب إلى بغداد منذ يوم أمس لحضور أعمال الدورة الـ39 للمجلس الوزاري الذي يحتضنه العراق للمرة الأولى.