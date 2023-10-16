انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ 69 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان العرب على مستوى كبار المسؤولين بمشاركة ممثلي وزارات الإسكان في الدول العربية.



وقالت مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالجامعة العربية شهيرة وهبي، في كلمة افتتاحية للاجتماع الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام، ان اللجنة ستناقش الإعداد لمشروع جدول أعمال الاجتماع الـ 88 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب المقرر عقده الأربعاء المقبل.



وأضافت وهبي أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن 22 بندا منها ما يتعلق باستضافة الدول العربية لمؤتمر الإسكان العربي الذي يعقد بمصر العام الماضي ومن المنتظر أن تستضيفه الجزائر عام 2024 وفلسطين عام 2026 بناء على رغبتها وتليها عمان عام 2028.



ولفتت في هذا الصدد إلى أن العراق عرضت مساعدة فلسطين خلال فترة استعداداتها لاستضافة المؤتمر المزمع عقده عام 2026.



وذكرت أن اللجنة ستناقش أيضا الاحتفال بيوم الإسكان العربي وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للاسكان والتنمية الحضرية 2030، فضلا عن تقديم الدعم الفني لفلسطين لتحقيق إسكان مستدام للمواطن الفلسطيني ودعم جمهوريتي اليمن والصومال في إعادة الإعمار.