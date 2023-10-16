منصور السلطان



أحال رجال دوريات إسناد مديرية أمن الجهراء مساء امس شخصا ثلاثينيا إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية بعد ضبطه في منطقة الصليبية بحالة تعاطٍ وبحوزته مواد مخدرة وأدوات سحر وشعوذة وأسلحة بيضاء ورنق بوكس وكاميرات مراقبة.



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء» انه خلال تجول إحدى دوريات إسناد مديرية امن الجهراء مساء أول من أمس في منطقة الصليبية تم رصد سيارة تتمايل على الطريق، وبعد إجبار قائدها على التوقف تبين ان قائدها بحالة تعاطٍ، ويبلغ من العمر 32 عاما، وبتفتيشه احترازيا عثر معه على مواد مخدرة وأدوات تعاطٍ ومواد سحر وشعوذة، بالإضافة الى أسلحة بيضاء وكاميرات مراقبة.