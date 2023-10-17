عبدالعزيز الفضلي



اعتمدت وكيلة التعليم العام بالتكليف أنوار الحمدان جداول امتحانات تحديد المستوى العلمي للدراسين في الصفين الاول والثاني لتعليم الكبار ومحو الامية، والتي ستعقد خلال شهري (أكتوبر 2023م) اعتبارا من اليوم الثلاثاء، واعتبارا من 14 نوفمبر المقبل.



وقالت الحمدان في نشرة عممتها على المناطق التعليمية وتلقت «الأنباء» نسخة منها جاء فيها: نرفق لكم طيه جداول امتحانات تحديد المستوى العلمي الأول (أكتوبر 2023م، والثاني نوفمبر 2023م، فيرجى الإيعاز لرؤساء أقسام تعليم الكبار ومحو الأمية لديكم بتعميم الجداول على الدارسين المتقدمين لهذا الامتحان مع مراعاة الآتي:



1 ـ الإعلان عن مواعيد الامتحانات لمن يرغب في التقدم والتأكد من تسجيل بياناتهم لامتحان تحديد المستوى بكشوف خاصة تعد لهذا الغرض.



2 ـ إعداد لجان الامتحانات بإشراف الموجهين الفنيين للمواد الدراسية الخاصة بامتحان تحديد المستوى العلمي.



3 ـ متابعة نتائج المتقدمين للامتحان وقيدهم وفقا لنتائجهم وحسب المرحلة التعليمية.



4 ـ إرسال نسخة أصلية من كشوف نتائج الامتحانات المذكورة إلى قسم تعليم الكبار ومحو الأمية في إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام.



ملحوظات هامة:



1 ـ فرصة تقديم امتحان تحديد المستوى العلمي هي مرة واحدة فقط ومن ثم يتحدد مستوى المتقدم علميا وفقا لنتيجته.



2 ـ يتقدم الدارس أو الدارسة إلى امتحان تحديد المستوى العلمي للصف الثاني محو أمية لكل مادة علمية بعد نجاحه في مستوى الصف الأول محو أمية مباشرة.



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