أسامة أبوالسعود



أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري أن من دواعي الفخر والاعتزاز أن تظل الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، بجميع مؤسساتها ولجانها ومنظماتها الخيرية، رائدة سباقة في مجالات العمل الخيري والإنساني، بتعاون وثيق مع كبرى المنظمات الأممية، كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



وقال المطيري، خلال فعالية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتكريم بيت الزكاة «رائد العطاء للعمل الخيري الإسلامي» الذي حضره نيابة عن وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري، ان العطاء الإنساني ديدن بلادي، وتاريخ الكويت المضيء حافل بالخير قديما وحديثا، وشعبها جبل على حب الخير والإحسان، ولا أدل من تلك الفزعات الشعبية التي يصطف فيها الشعب خلف حكومته وأجهزتها، ليوصلوا العون وما جادت به نفوسهم للمحتاجين والمنكوبين حول العالم.



وتابع: يطيب لي أن أشارككم هذا الحدث المهم بتتويج إحدى مؤسساتنا الرائدة والمتميزة في مجالات العطاء الإنساني، بيت الزكاة، هذا الصرح الحكومي المستقل الشامخ، الذي رعى الخير والعطاء والتنمية محليا وعالميا على مدار سنوات عمله التي تجاوزت الأربعين، منذ إنشائه في عام 1982، حتى صار مثالا يحتذى، ونقلت تجربته الناجحة إلى العديد من دول العالم، العربية والإقليمية، لاقتباس مواطن النجاحات التي حققها بيت الزكاة.