عبدالله راكان



نجحت قائمة «المستقبل الطلابي» في الاحتفاظ بمقاعد انتخابات الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام النقابي 2023-2024 بعد حصولها على 7116 صوتا، مقابل 2843 صوتا لقائمة «المستقلة».



وكانت الانتخابات التي جرت في أجواء تنافسية وودية، قد شهدت إقبالا طلابيا على صناديق الاقتراع في مختلف المواقع الانتخابية بالعارضية وذلك منذ فتح باب التصويت في الساعة الثامنة صباحا، بينما كان الحضور في صناديق الاقتراع بالشويخ متفاوتا.



وفي ظل تنافس قائمتي «المستقلة» و«المستقبل الطلابي» على مقاعد «اتحاد الطلبة»، شهد موقع العارضية، والذي يشمل 4 لجان انتخابية موزعة على كليتي «التربية الأساسية» و«الدراسات التجارية»، توافد المقترعين على صناديق الاقتراع منذ الصباح الباكر، في أجواء يسودها الحماس من قبل المتنافسين، وكانت العملية منظمة في ظل توفير حواجز حديدية تنظم عملية دخول الطلبة من بوابة الاقتراع إلى عملية التدقيق على قيود الناخبين ثم التوجه إلى الحاسب الآلي للتصويت، ثم طباعة الورقة لإيداعها في صندوق الاقتراع.



وتوشحت ممرات الكلية بأوشحة القوائم الطلابية لحث الطلبة على التصويت.



أما في موقع الشويخ الذي يشمل 6 لجان انتخابية موزعة على الكليات والمعاهد (الدراسات التكنولوجية، العلوم الصحية، المعهد العالي للاتصالات والملاحة والصناعي الشويخ، ومعهد التمريض، والمعهد العالي للطاقة، وكلية التمريض، والدورات الخاصة)، فلم تختلف الاجواء عن زميلاتها في موقع العارضية، بل كان الحضور الطلابي على مواقع الاقتراع متفاوتا جدا، نظرا لانشغال الطلبة في محاضراتهم الدراسية.



وفي موقع حولي والصباحية الذي يشمل 3 لجان انتخابية (المعهد العالي للخدمات الادارية، ومعهد التدريب الانشائي، وصناعي الشويخ)، اتسمت بالهدوء وحضور ضعيف من قبل المقترعين منذ فتح الصناديق، وكانت الاجواء مختلفة تماما لم تشهد أي اجواء حماسية مجرد تصويت الطالب في اللجنة الانتخابية ثم المغادرة مباشرة.



وشهدت العملية الانتخابية مشاركة العديد من الجهات، ابرزها ادارة العلاقات العامة، ومركز نظم المعلومات، وجهات خارجية من وزارتي الصحة والداخلية.



من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام ان انتخابات «اتحاد الطلبة» انطلقت منذ الساعة الثامنة صباحا، مشيدا بتنظيم عمادة شؤون الطلبة والقائمين على العرس الطلابي، متمنيا في الوقت نفسه السداد لجميع المتنافسين والمقترعين على اختيار من يمثلهم.



أما عميد شؤون الطلبة في «التطبيقي» د.عبدالكريم العريعر فأكد أن عدد الطلبة الذين لهم حق التصويت بلغ 44833 طالبا وطالبة مقيدين في مختلف الكليات والمعاهد، مشيرا إلى أن العمادة خصصت 13 لجنة انتخابية.



وأفاد العريعر بأن العمادة أشرفت على تنظيم العملية الانتخابية، وحرصت على ألا تكون هناك أي شعارات مخالفة، مشيرا إلى ضرورة توحيد الصفوف بين الطلبة واختيار من يمثلهم في المرحلة المقبلة.