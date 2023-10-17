أطلق علماء آثار عمليات تنقيب جديدة في غرب فرنسا لمحاولة فك طلاسم بلاطة سان بيليك المحفورة منذ العصر البرونزي قبل نحو أربعة آلاف سنة وتعد أقدم خريطة لمنطقة في أوروبا.



وقال عالم الآثار الأستاذ في جامعة غرب بريتاني إيفان باييه في موقع سان بيليك في لوان بجبال بريتاني إنه وزملاءه يسعون إلى «تحديد سياق الاكتشاف بشكل أفضل، والحصول على عناصر تأريخ» وإلى «التحقق مما إذا كانت أي أجزاء لاتزال موجودة».



فأثناء التنقيب في هذا القبر، اكتشف بول دو شاتيلييه (1833-1911) اللوح المنقوش عام 1900، قبل أن يطويها النسيان لأكثر من قرن.