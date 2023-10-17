أكـد مـركــز العجيري العلمي أن أمس الاثنين صادف غرة شهر ربيع الآخر للسنة الهجرية 1445، مبينا أن هلال هذا الشهر ولد مساء السبت في تمام الساعة الثامنة و36 دقيقة.



وقال المركز إن سماء الكويت والعالم ستكون على موعد مع خسوف جزئي للقمر يوم 28 أكتوبر الجاري، حيث من المتوقع أن يكون موعده في تمام الساعة 11 ليلا، مشيرا الى أن بداية الخسوف ستلاحظ الساعة 10 و34 دقيقة، بينما يكون القمر في أوسط حالة الخسوف الساعة 11 و13 دقيقة.



وبين أن نهاية حالة الخسوف ستكون في تمام الساعة 11 و53 دقيقة، لافتا إلى أن هذه الظاهرة هي آخر خسوف قمري لهذا العام، موضحا أن القمر سيكون في حالة اقتران مع كوكب المشتري.