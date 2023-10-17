مبارك الخالدي



يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم مباراته الودية الدولية الثانية في معسكره المقام حاليا في دبي، وذلك عندما يلتقي منتخب سورية في ختام المعسكر الذي يأتي استعدادا لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، وكأس آسيا 2027 بالسعودية، والمقرر انطلاق منافساتها في نوفمبر المقبل، حيث يستهل الأزرق مشواره باستضافة منتخب الهند 16 نوفمبر المقبل ويغادر بعدها لمواجهة المتأهل من منتخبي أفغانستان أو منغوليا 12 منه، وتضم مجموعة الأزرق أيضا منتخب قطر.



أما المنتخب السوري، فيخوض مشواره في التصفيات ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات اليابان وكوريا الشمالية، والمتأهل من مواجهة الدور الأول بين ميانمار وماكاو.



وكان الأزرق قد خسر تجربته الأولى في دبي أمام منتخب الإمارات بهدف دون رد في مباراة لم يقدم فيها الأزرق ما يشفع له، ما أثار القلق بين جماهيره ومحبيه. ويأمل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي روي بينتو تقديم عرض إيجابي من حيث المستوى والنتيجة يعكس البرامج المتعددة التي خصصت لإعداد المنتخب لخوض التصفيات.



وتعتبر المباراة هي الثانية تواليا للأزرق في معسكره أمام منتخب قوي يضم عناصر محترفة ويجيد الالتحام بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، ما يشير الى ان المواجهة سترتقي الى المستوى المأمول.



الأولمبي يخسر من قطر



وفي شأن آخر، خسر منتخبنا الأولمبي تحت 23 سنة بهدف وحيد من مضيفه منتخب قطر في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس في الدوحة، وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس آسيا 2024.



من جانبه، قال مدير الأزرق الأولمبي جراح العتيقي: استفدنا من المباراة وكنا الطرف الأفضل، حيث جاء الهدف القطري من استثمار خطأ، مضيفا: إننا نعد هذا الفريق لنهائيات كأس آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس، وهذه المباريات عادة ما توفر للاعبين المزيد من الخبرة والاحتكاك، علما أننا مازلنا نفتقد عددا من لاعبينا بسبب الإصابات أو الظروف الخاصة لكننا سنكون على أتم جاهزية قبل النهائيات.



الجدير بالذكر أن نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة ستقام في قطر خلال الفترة من 15 أبريل حتى 3 مايو المقبلين.



من جانب آخر، غادر الحكمان الدوليان أحمد العلي وعبدالله جمالي إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لحضور تدريبات «سيمينار» الخاصة ببطولة كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة يناير المقبل.