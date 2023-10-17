أشاد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الفارس غازي الجريوي بالتطور الملحوظ لرياضة الفروسية الكويتية في السنوات الأخيرة بفضل الدعم المقدم من الهيئة العامة للرياضة وجهود مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للفروسية برئاسة مسعود جوهر حيات، والذي أثمر عن تنظيم بطولة دوري محلي بمشاركة الأندية الكويتية في الموسمين الماضيين للمرة الأولى في تاريخ الفروسية الكويتية بالإضافة إلى تنظيم العديد من البطولات الدولية فئة النجمتين والثلاث نجوم، بحضور ممثلين عن الاتحاد الدولي للفروسية. وقال الجريوي في تصريح صحافي، إن اجتماعات عقدت بحضور مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان ورئيس لجنة الفرسان عضو مجلس إدارة الاتحاد الفارس علي الخرافي وحضور عضو مجلس الإدارة الفارس الشيخ يوسف الصباح للتأكيد على دور الهيئة العامة للرياضة في دعم الفروسية الكويتية من أجل مواصلة المشوار والنهوض بهذه الرياضة النبيلة التي بدأت تستقطب العديد من الفرسان الجدد بفضل المستوى الفني الكبير الذي وصلت إليه الفروسية في السنوات الأخيرة. وأثمر الاجتماع عن إيجاد حلول مبدئية لدعم رياضة الفروسية خلال الفترة المقبلة حتى يتسنى للاتحاد ترتيب جدول الموسم الحالي في أسرع وقت.



على الصعيد ذاته، طالب رئيس الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود جوهر حيات بإيجاد الحلول من الهيئة العامة للرياضة لدعم الدوري المحلي الذي يساهم في تطوير الفرسان والخيل حتى تستمر وتيرة تطور الفروسية التي بدأت في الانتشار بصورة كبيرة خصوصا في فئة الشباب، الأمر الذي ينبئ بمستقبل مميز لهذه الرياضة، وذلك تماشيا مع توجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي أكد في أكثر من مناسبة على دعم الدولة للرياضة، حيث أكد سموه خلال استقباله الرياضيين المشاركين في الدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي أقيمت في الصين على أهمية الاستمرار في تطوير الرياضة الكويتية بمختلف أنواعها والارتقاء بها ومواكبة كل حديث وجديد من أجل تحقيق إنجازات رياضية تليق بمكانة الكويت العالية وسمعتها الطيبة.