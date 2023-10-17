توج منتخب كوريا بلقبي بطولة الكويت العالمية للبولينغ للرجال والسيدات التي اختتمت مساء الأحد بمشاركة واسعة بعد تحقيق أفضل النتائج في مجمل المنافسات وهي الفردي والزوجي والثلاثي والخماسي.



وأسفرت آخر مسابقات البطولة عن تتويج منتخب كندا بلقب الخماسي لفئة الرجال بعد إحراز لاعبيه المركز الأول إثر تغلبهم على كوريا في المباراة النهائية، في حين احتل منتخبا الصين وليتوانيا المركز الثالث، فيما نال منتخب كوريا لقب الخماسي لفئة السيدات إثر فوزه على نظيره الماليزي، في حين كان المركز الثالث من نصيب الصين وسنغافورة.



وقال رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي رئيس نادي البولينغ الكويتي الشيخ طلال المحمد في تصريح للصحافيين عقب ختام الحدث، إن البطولة نجحت من كل الجوانب لاسيما الفنية، إذ أظهرت منافساتها ارتفاع مستويات المنتخبات بدليل التنافسية الكبيرة بين الفرق المشاركة، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة التي يرأسها قررت إلغاء جميع مظاهر الاحتفالات في الحفل الختامي للبطولة تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي وحدادا على أرواح الشهداء الأبرار، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بوقف مظاهر الاحتفالات في البلاد.



من جانبه، قال المدير العام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، إن استضافة الكويت لهذه البطولة الكبيرة بمشاركة 36 منتخبا للرجال والسيدات من شأنه أن يضعها على خارطة رياضة البولينغ العالمية، مهنئا المنتخبات الفائزة بمسابقاتها، كما أثنى على التنظيم الاحترافي للبطولة، ومعتبرا أن ذلك تأكيد على تميز الكوادر الكويتية وقدرتها على استضافة أهم البطولات الدولية.



كما شهد اليوم الأخير لمنافسات مونديال البولينغ زيارة الشيخ طلال الفهد إلى نادي البولينغ، حيث التقى رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي للبولينغ الشيخ طلال المحمد الصباح، كما حرص الفهد على مشاهدة جانب من منافسات البطولة.