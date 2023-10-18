الدوحة ـ فريد عبدالباقي



كشفت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا قطر 2023، عن نفاد الدفعة الأولى من تذاكر مباريات البطولة التي ستقام خلال الفترة من 12 يناير الى 10 فبراير المقبلين، مع بيع أكثر من 150 ألف تذكرة خلال الأيام الأولى من انطلاق المبيعات.



وشهدت المبيعات إقبالا واسعا من المشجعين من كافة أرجاء القارة، الذين سارعوا إلى شراء تذاكر الدفعة الأولى التي أصدرتها اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، والتي ستقوم بإصدار مزيد من التذاكر خلال الفترة القريبة المقبلة.



وتصدرت قطر والسعودية والهند الدول الأكثر شراء للتذاكر على مستوى العالم، وبلغ العدد الإجمالي للمبيعات 81.209 تذكرة خلال الساعات الـ24 الأولى من إعلان منظمي البطولة انطلاق المبيعات في 10 أكتوبر الجاري.



من جانب آخر، علمت «الأنباء» من مصادرها الخاصة، أن المدرب البرتغالي الأسبق لمنتخب البحرين هيليو سوزا اقترب من تدريب نادي قطر خلفا للمغربي يوسف سفري والذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي، وتولي القطري يوسف النوبي المهمة بشكل مؤقت لحين حسم مصير المدرب الأجنبي.



ويملك سوزا سجلا جيدا بعد قيادته لمنتخب البحرين للتتويج بلقب «خليجي 24» التي أقيمت في الدوحة عام 2019، للمرة الأولى في تاريخه.



وبدأ المدرب البرتغالي مسيرته مع عالم التدريب عام 2005 مع ناديه فيتوريا سيتوبال البرتغالي حتى عام 2007، بعدها أصبح المدير الفني لنادي كوفاليا البرتغالي، وبداية من 2010 حتى 2019 كان هيليو سوزا المدير الفني لمنتخبات البرتغال السنية تحت 18 و19 عاما.



وفي 2018، قاد سوزا منتخب البرتغال تحت 19 سنة للفوز ببطولة كأس أمم أوروبا.