اختتم قطار انتخابات الجمعيات العلمية لكليات جامعة الكويت للعام الجامعي 2023-2024 مع انتخابات جمعية كلية العلوم، حيث فازت قائمة العلمية في انتخابات جمعية كلية العلوم بعدد أصوات 1290 وتليها قائمة المستقلة بعدد أصوات 833، وشهدت الانتخابات مشاركة طلابية جيدة في لجان الاقتراع، بمدينة صباح السالم الجامعية.



وأشاد القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات للعام الجامعي د.جاسم الحمدان بالجهود الكبيرة التي بذلها جميع العاملين في اللجان الانتخابية هذا العام ممثلة باللجنة الإدارية واللجنة المالية واللجنة الميدانية واللجنة الإعلامية ولجنة الأمن والسلامة واللجنة القانونية، مؤكدا أن فرق العمل التي شاركت في تنظيم الانتخابات الطلابية لم تأل جهدا في تقديم هذه الانتخابات الطلابية بأفضل حلة، مشيدا أيضا بتعاون جميع كليات الجامعة والطلبة من ممثلي القوائم والجموع الطلابية.



وأكد د.الحمدان أن الانتخابات التي أجريت خلال الأيام الماضية تمت ترجمتها من خلال المشاركة الطلابية الواسعة التي اتسمت بالرقي والتنافس بين القوائم الطلابية، وأن هذا النجاح ما كان ليصل لولا تضافر الجهود والمشاركة الفعالة التي قامت بها الإدارة الجامعية في الكليات المختلفة من خلال تقديم كل الخدمات للجان العاملة، معربا عن شكره لأعضاء لجنة الأمن والسلامة الذين قاموا بحفظ الأمن داخل المواقع المختلفة في الجامعة، وسلامة سير العمل الانتخابي.



بدوره، ذكر القائم بأعمال العميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب بكلية العلوم د.فارس العازمي أن الكلية حريصة على التعاون مع الأمن والسلامة وإدارة الكلية لتنظيم الانتخابات الطلابية ولتحقيق المصلحة العامة للطلبة، مثنيا على دور عمادة شؤون الطلبة في تنظيم وتسهيل عملية الانتخابات الطلابية.