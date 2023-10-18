عبدالعزيز الفضلي



عقد وزير التربية التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع اجتماعا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي.



واستمع الوزير د.المانع إلى شرح مفصل من رئيس الاتحاد فيصل المقصيد، عن فعاليات وأنشطة الاتحاد التي يقوم بها في دعم وتشجيع الرياضة في المدارس لاسيما ان هناك اهتماما كبيرا من قبل الاتحاد الدولي «فيفا» لكرة القدم واتحاد الدولي لكرة اليد في إستراتيجية الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي.



وأبدى د.المانع إعجابه بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد، خاصة في المخرجات التي تم إنجازها خلال فترة وجيزة، مؤكدا دعمه للاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي في تنفيذ أنشطته وإستراتيجيته على أكمل وجه.