القاهرة - محمد صلاح



تسعى الفنانة سوسن بدر إلى الخروج من مأزق ارتباطها بتصوير عدد كبير من الأعمال الفنية، حيث تعيش حالة كبيرة من النشاط الفني الملحوظ في الفترة الحالية، نتيجة ارتباطها في توقيت متقارب سواء في مرحلة التحضير أو انتظار العرض.



وأتمت التعاقد على بطولة مسلسل جديد «حدوتة منسية» والعمل مكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه ضمن دراما خارج الموسم، ويشارك في بطولته عبير صبري وأحمد فهيم وطارق صبري وريم سامي ونانسي صلاح، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين.



وتواصل سوسن بدر تصوير مسلسل «البحث عن علا 2» مع هند صبري ومن المقرر عرضه عبر منصة رقمية ويضم ظافر العابدين وهاني عادل وندى موسى، وإخراج هادي الباجوري.



كما تنتظر عرض مسلسل «حرب الجبالي» بطولة أحمد رزق وأحمد خالد صالح وهبة مجدي وصلاح عبدالله ورياض الخولي، من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، والعمل مكون من 45 حلقة.



أما على مستوى السينما، فتعاقدت سوسن مؤخرا على المشاركة في فيلم «فرقة الموت» مع أحمد عز ومنة شلبي، وانضمت سوسن بدر لأبطال فيلم «سارة وعلي» بطولة منة شلبي أيضا وتجسد شخصية والدة أحمد داود خلال الأحداث. كما يعرض لها فيلم «آل شنب» في الدورة المقبلة من مهرجان الجونة السينمائي وتشارك في بطولته مع ليلى علوي ولبلبة وهيدي كرم.