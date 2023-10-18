مريم بندق



قال مصدر لـ «الأنباء» إن لائحة البعثات والإجازات «المعدلة جذريا» سيتم تطبيقها اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2024-2025 بعد إنجاز مراجعتها من إدارة الفتوى والتشريع بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية.

وأكد المصدر أنه من المقرر الإعلان عن لائحة الإجازات والبعثات الدراسية للموظفين التي تتضمن مخصصات مالية أكثر تغطي تكاليف الدراسة والمعيشة في الخارج بعد الحصول على «تفرغ دراسي»، وأخرى تتعلق بتخفيف شروط الحصول على إجازة دراسية أو بعثة دراسية والعمر الأقصى المسموح لاستكمال الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس أو الدبلوم أو الحصول على الدراسات العليا.

وتابع المصدر قائلا: من أهم التعديلات تخفيف شروط التقدير، وتخفيض عدد سنوات الخدمة المطلوبة، وتعديل الحد الأقصى للعمر المسموح به لتقديم طلب استكمال الدراسة في الخارج.



وأعلن المصدر أن من ضمن المزايا الجديدة حصول الموظفين على راتب كامل مضافة إليه البدلات التي يحصلون عليها أثناء خدمتهم، بهدف دعم تكاليف المبتعثين من إيجارات واحتياجات وتنقلات، مشيرا إلى أن الدراسة يجب أن تكون في مجال وظيفته لتلبية احتياجات البلاد من مختلف التخصصات.