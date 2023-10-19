

آلاء خليفة



نظمت لجنة القدس التابعة للاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت مهرجانا خطابيا مستنكرين التعديات والممارسات الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني وذلك في ممر كلية التربية والآداب في الحرم الجامعي بالشدادية.



وقال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت محمد الرشود إن الاتحاد يقدر صمود الشعب الفلسطيني ويقف معه في الحق تجاه الدفاع عن أرضة ومقدساته وهذا ما تكفله جميع الشرائع السماوية.



من جانبة، قال معاذ الدويلة ان مذبحة المستشفى الأهلي المعمداني اكدت ان المجتمع الدولي يكيل بمكيالين وان شعارات حقوق الانسان والعدل لا تنطبق على المجتمعات الاسلامية.



وطالب الدويلة مجلس الأمة بقرار قانون تجريم الدعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، واضاف ان القضية الفلسطينية هي قضية المسلمين الاولى.



من جهتها، قالت مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون الأبحاث د.حنين الغبرا ان ما يحدث في فلسطين هو ابادة جماعية وتطهير عرقي، كما ان 65% من الشهداء من فئة النساء والأطفال.



بدوره، قال استاذ التاريخ الاسلامي في كلية الآداب بجامعة الكويت د.نعمان جبران ان العدو الصهيوني جرب جميع المجازر منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى وصل الى مستشفى غزة.



وتابع جبران ان «طوفان الاقصى» أعطى سابقا للمواطن الفلسطيني الحق في القتال على ارض فلسطين المحتلة في عام 1948، واننا نتأمل بنصرة الشعب الفلسطيني على العدو المحتل في القريب العاجل.