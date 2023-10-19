من الأكثر عرضة للإصابة باحتشاء عضلة القلب؟



أكثر الأشخاص عرضة للإصابة باحتشاء عضلة القلب هم الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، فالأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم وتصلب الشرايين والاستعداد الوراثي لأمراض القلب والأوعية الدموية هم أيضا الأكثر عرضة لخطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب.



وعلى أقارب الشخص الذي أصيب باحتشاء عضلة القلب (خاصة في مرحلة الشباب) الاهتمام بصحة قلوبهم. وعلاوة على ذلك تضم مجموعة الخطر أيضا الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا باحتشاء عضلة القلب وكذلك الذين يعانون من داء السكري. وهناك مقياس خاص يساعد أطباء القلب على احتساب خطر إصابة أي شخص باحتشاء عضلة القلب. واستنادا إلى النتائج التي يحصل عليها الطبيب، يقدم التوصيات للشخص حول كيفية الوقاية ومنع إصابته بالمرض.



وكقاعدة عامة، التوصيات بسيطة جدا. وتشمل اتباع حمية غذائية معينة وممارسة النشاط البدني، وكيفية التغلب على الإجهاد والتخلي عن العادات السيئة وتناول الأدوية الوقائية اللازمة.

المصدر: «gazeta.ru»