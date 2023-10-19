

أقامت بورصة الكويت جلسة توعوية قدمتها د.ميرفت الصالح، استشارية عامة لأورام سرطان الثدي وبروفيسور في كلية الطب بجامعة الكويت وأول عضو في زمالة كلية الجراحين الملكية البريطانية يرخص لها في المملكة العربية السعودية لممارسة مهنة الطب، لموظفات البورصة والشركة الكويتية للمقاصة، إضافة لموظفات شركات الوساطة المالية المتواجدة في مبنى البورصة، وذلك مواصلة لحملتها التوعوية الخاصة بسرطان الثدي.



كما اشتملت الحملة نشر سلسلة توعوية على منصاتها للتواصل الاجتماعي، والتي تناولت تفاصيل عن المرض وفوائد الكشف المبكر عنه. إضافة إلى ذلك، أضاءت البورصة مبناها باللون الوردي، اللون المرتبط بسرطان الثدي منذ عام 1992، منضمة إلى العديد من المباني في الكويت وحول العالم.



وتخصص منظمة الصحة العالمية شهر أكتوبر من كل عام للتوعية بسرطان الثدي وتطلق عليه مسمى «الشهر الوردي». وخلال هذا الشهر، تسعى المنظمة إلى التثقيف بهذا المرض وزيادة الوعي بأهمية الكشف المبكر والتعريف بعلامات وأعراض هذا المرض الخطير. ذلك وتأتي فعاليات هذا العام تحت شعار «إبقائها في الصورة»، بهدف الحث على أداء دور فاعل في مكافحة سرطان الثدي، وضمان تصدر النساء حول العالم طليعة السعي المستمر لأجل حياة أكثر صحة وأعلى وعيا.



خلال السنوات الأخيرة تجاوزت نسبة الإصابة بسرطان الثدي عدد الإصابات بسرطان الرئة، حيث أصبح أكثر أنواع السرطانات انتشارا في العالم. وفي عام 2020، تم تشخيص حوالي 2.261.419 حالة جديدة من المرض لدى النساء، ورغم هذه النسبة المرتفعة، إلا أن عدد النساء اللاتي توفين بسبب سرطان الثدي انخفض بنسبة 43% منذ عام 2020 بعد أن بلغ ذروته في عام 1989. ويعود الفضل في ذلك إلى تزايد الاكتشاف المبكر والتطور العلاجي وزيادة الوعي بالمرض، والذي أدى إلى إنقاذ حياة أكثر من 460 ألف حالة خلال تلك الفترة.



هذا وأكدت د.ميرفت الصالح خلال الجلسة التوعوية فوائد الكشف والفحص المبكر، وأشادت بمبادرة البورصة في رفع مستوى الوعي حول المرض، قائلة: «مع التطورات الحديثة في المجال الطبي، أصبحنا قادرين بصورة كبيرة على إنقاذ حياة الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الثدي، بالإضافة إلى جميع أنواع السرطان تقريبا، وخاصة إذا تم اكتشاف المرض في وقت مبكر. أتوجه بالشكر لبورصة الكويت على إتاحتهم لي هذه الفرصة للتأكيد على أهمية إجراء الفحوصات المنتظمة والكشف الذاتي في مكافحتنا لسرطان الثدي».



كما تعاونت بورصة الكويت في هذه المبادرة مع MedCell لتزويد الحضور بإجراء فحوصات الدم المجانية، وفحوصات تكوين الجسم، إضافة إلى فحص الضغط والسكر في مقر البورصة، حيث تسهم هذه الفحوصات في الكشف المبكر. كما تم تقديم قسائم خصم حصرية للحضور على التصوير بالموجات فوق الصوتية والتصوير الإشعاعي للثدي في مختبرات MedCell للتحقق من الأورام والأجسام الغريبة القريبة من سطح الجسم.



تهتم بورصة الكويت بدعم وخدمة المجتمع، حيث تسعى لخدمة أصحاب المصالح على المستوى الخارجي والداخلي، وتعمل على تعزيز تأثيرها الإيجابي فيه من خلال مجموعة مستمرة ومتنوعة من المبادرات المجتمعية، والتي تتضمن المبادرات الصحية سواء كانت مع المؤسسات المعنية بالصحة البدنية والنفسية، وذلك لتنظيم حملات للتبرع بالدم وجلسات توعوية ومبادرات أخرى متنوعة. كما تلتزم الشركة بإحداث تأثير إيجابي في المجتمع من خلال دعم المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على صحة ورفاه المجتمع، بالإضافة إلى وضع سياسات وإجراءات لضمان صحة موظفيها.