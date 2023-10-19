قام وفد من المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات الاستخباراتية بالشرق الأوسط بزيارة إلى الإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت، حيث كان في استقبالهم مدير عام الإدارة العامة للجمارك عبدالله الشرهان، ونائب المدير العام لشؤون البحث والتحري الجمركي مبارك سليمان الديحاني، وذلك في مسرح الجمارك بالشويخ، منطقة (3).

وقد تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين وإقامة ورشة عمل تختص بنقل وتبادل الخبرات في مجال المعلومات الاستخباراتية، مما يعزز قوة المنظومة الأمنية الجمركية في دول الشرق الأوسط.

هذا، وتخللت الزيارة دورة تدريبية تخصصية في مجال عمل تبادل المعلومات الاستخباراتية في مكتب التدريب الجمركي.

من جانبها، أشادت مدير المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات الاستخباراتية في الشرق الأوسط منيرة خالد الرشيد، بجودة المعلومات المتبادلة من المكتب المحلي في الإدارة العامة للجمارك بالكويت (RILO). وقالت إنه يعتبر من أفضل الممارسات المتبعة فيما يخص التحذيرات (أساليب التهريب)، حيث تم اعتماد نموذج المكتب المحلي في المكتب المحلي بجمارك الكويت النموذج المثالي على نطاق إقليم الشرق الأوسط، ووجهت شكراً خاصاً لمدير الجمارك عبدالله الشرهان، ونائبه مبارك الديحاني لحرصهما على عقد مثل هذه الدورات لما فيها من أهمية وتطوير للمنظومة الأمنية لمنتسبي جمارك الكويت.

ووجهت الرشيد الشكر لكل القائمين في المكتب المحلي بجمارك الكويت نظير جهودهم المبذولة على شبكة المكافحة الجمركية CEN، حيث سجل نظام المكتب المحلي في الكويت (RILO) من الاوائل في ادخالات الضبطيات بالشبكة وعلى النطاق الإقليمي.

من ناحيته، توجه مدير مكتب تبادل المعلومات الاستخباراتية فهد العتيبي، بالشكر لكل من منيرة الرشيد- مدير المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات الاستخباراتية في الشرق الأوسط والوفد المرافق لها، وذلك للحرص والجهد المبذول من قبلهم لإنجاح هذه الورشة.