مبارك الخالدي



خسر منتخبنا الوطني للناشئين من منتخب عمان 0-3 في مباراة ودية أقيمت في معسكر الأزرق الواعد المقام في السلطنة استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة منها دورة الاتحادات المدرسية في القاهرة الشهر المقبل وتصفيات كأس آسيا العام المقبل. وحرص سفيرنا في سلطنة عُمان د.محمد الهاجري على حضور ومتابعة المباراة، حيث اجتمع مع اللاعبين عقب المباراة بحضور رئيس الوفد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم منصور باشا، وحثهم على بذل مزيد من الجهود في الفترة المقبلة والعمل على رفع اسم الكويت عاليا في مختلف المحافل.



ومن المقرر تكرار مواجهة الفريقين وديا اليوم الجمعة.