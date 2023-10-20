عبدالعزيز الفضلي



خصصت وزارة التربية مسابقة للطلبة الأيتام في مجالات الأعمال الفنية والقصص والكتابة وحفظ القرآن الكريم والرياضة والابتكار العلمي والتفوق العلمي، واشترطت الوزارة ـ في نشرة تلقت «الأنباء» نسخة منها ـ أن يكون لدى المشارك شهادة وفاة لأحد الوالدين، وفيما يلي شروط المسابقة:



1 ـ ان يكون «يتيما» مسجلا رسميا في احدى المدارس الحكومية في دولته المشاركة وأن تكون السن من 6 إلى 18 سنة.



2 ـ أن تكون الأعمال الفنية أصلية من إعداد وإبداع المتسابق.



3 ـ مقاس العمل الفني A3 لم يسبق المشاركة بها في أي مسابقة أخرى.



4 ـ لا يجوز الاشتراك بأكثر من عمل واحد للمتسابق.



5 ـ يحق للمتسابق استخدام المواد والموضوعات التي يراها مناسبة.



6 ـ الأعمال الفائزة تكون ملك اللجنة للتصرف بها في مطبوعاتها.



الأوراق المطلوبة



1 ـ صورة ضوئية من البطاقة الشخصية المدنية.



2 ـ صورة شخصية.



3 ـ صورة ضوئية من شهادة وفاة أحد الوالدين أو إفادة من الجهات المعنية تفيد بأن المشارك يتيم.



4 ـ شهادة قيد بالمدرسة التي يدرس بها المشارك.