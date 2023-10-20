أعلنت وحدة تنظيم التأمين عن إصدار التقرير السنوي الثالث عن السنة المالية 2022-2023 حيث كان الأداء المالي مميزا واستثنائيا والأفضل على الإطلاق منذ التأسيس، محققة بذلك إجمالي إيرادات بلغت أكثر من 7.3 ملايين دينار، في حين بلغ صافي نتائج الأعمال والوفر المحقق أكثر من 5 ملايين دينار في 2022-2023، كما ارتفاع صافي الموجودات بنسبة تجاوزت 70% مقارنة بالسنة السابقة، فيما حققت الوحدة خلال الثلاث سنوات السابقة إجمالي إيرادات بلغت أكثر من 16 مليون دينار، وبلغ النصيب المستحق لصالح الخزانة للدولة ما يقارب 11 مليون دينار.



وبهذه المناسبة، أشار رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي إلى نجاح الوحدة في تعزيز إيراداتها، وإدارة مواردها المالية على نحو حصيف، وتطبيق القانون رقم 45 لسنة 2022 الخاص بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، مع الالتزام بتحويل 90% من صافي نتائج أعمالها إلى الخزانة العامة، وذلك كله في ظل استمرار تكيف الوحدة مع قيود أحكام قانون إنشائها، من عدم تخصيص أي مبالغ مالية أو رأسمال تشغيلي أو احتياطيات نقدية أسوة بباقي الجهات الحكومية المستقلة.



وقال العتيبي إن الأداء المالي المتميز للوحدة، يرجع إلى جهود منتسبيها، والتزام الشركات الخاضعة للقانون بتسديد الرسوم المستحقة وفقا للمواعيد المحددة، والمتابعة الدقيقة لأعضاء اللجنة العليا، لإنفاذ القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات غير الملتزمة، وانتهاج سياسة مالية حصيفة ومتينة وواقعية، تأخذ بعين الاعتبار تعزيز الإيرادات بموجب هيكل شامل ومتكامل لرسوم الإشراف والخدمات المقدمة من الوحدة، بالإضافة إلى الالتزام التام بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات في ميزانياتها.