تقلصت ثروة رجل الأعمال الأميركي الملياردير إيلون ماسك، بواقع 15.9 مليار دولار، بعدما أثرت النتائج المالية لشركة تسلا للسيارات الكهربائية في الربع الثالث سلبا على سعر السهم. ويمتلك ماسك، أغنى الأغنياء في العالم بثروة تبلغ 209.8 مليارات دولار، 13% من أسهم تسلا، وتأتي غالبية ثروته من شركة السيارات. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن سهم تسلا انخفض بنسبة 8.8% في التعاملات الصباحية في نيويورك بعد أن جاءت نتائجها أقل التوقعات بالنسبة لكل من الأرباح والمبيعات خلال الربع الثالث، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.