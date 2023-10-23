

عبدالعزيز الفضلي



أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني عن انطلاق مسابقة جائزة عبدالله العلي المطوع، رحمه الله، لحفظ القرآن الكريم لعامها السادس للمعلمين والمعلمات العاملين في وزارة التربية في كافة التخصصات، وذلك تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع. وأوضح السليماني أن المسابقة تحظى بتزايد عدد المشاركين سنويا، وقد تم توسيع دائرة المشاركة ورفع الجوائز خلال هذه السنة. وأشار د.السليماني في كلمته التي ألقاها نيابة عن راعي المسابقة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع إلى الدور الحيوي والمهم الذي تضطلع به جمعيات النفع العام وعلى التعاون المثمر بينها وبين القطاع الحكومي. وأضاف أن وزارة التربية أولت كل رعايتها بالمعلم وتوجيه المزيد من الاهتمام نحو إعداد الكوادر البشرية وتطوير قدراتها، فالدول المتقدمة تقاس بمدى نجاح المنظومة التعليمية التي يمثل المعلم ركيزتها الأساسية.



من جهته، ذكر رئيس مبرة أهل الكويت الخيرية لجائزة المرحوم عبدالله العلي المطوع، يوسف العتيقي أن مبرة أهل الكويت الخيرية تهدف إلى بناء وتحقيق شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص والأهلي.



بدوره، أفاد رئيس مجلس إدارة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية يوسف الصميعي بأن ميزانية جوائز هذا العام تمت زيادتها فبلغت 14 ألف دينار مقارنة بالعام الماضي التي بلغت قيمتها 7 آلاف دينار، موزعة على فرعين.