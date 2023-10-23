أنهى منتخبنا الوطني للجودو معسكرا تدريبيا دوليا في مدينة ملقا الإسبانية استمر 10 أيام، وذلك في إطار الاستعداد لبطولة أبوظبي «جراند سلام» التي تبدأ منافساتها غدا بمشاركة 81 دولة.



وقال أمين صندوق اتحاد الجودو رئيس الوفد فيصل الحمد قبيل مغادرة المنتخب إن المنتخب استعد جيدا للبطولة التي تعد من البطولات المؤهلة للألعاب الأولمبية في باريس 2024. وأضاف أن المنتخب حقق أهدافه من المشاركة في المعسكر الدولي والبطولة الودية الدولية المفتوحة من دون نقاط بمشاركة أبطال العالم في المدينة الأندلسية جنوبي إسبانيا، لافتا إلى أن الهدف من المشاركة كان إدخال المنتخب في أجواء البطولة والاستفادة من خبرات اللاعبين الدوليين الأعلى مستوى.