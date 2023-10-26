

أحمد مغربي



عمم الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان بترقية رؤساء فرق وتغيير مسمى فريق اعتبارا من اليوم الخميس، وتضمن التعميم ما يلي:



1 ـ الإدارة العامة (مجموعة مكتب الرئيس التنفيذي) يصبح أحمد سعد العازمي كبير اختصاصيين ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة مكتب الرئيس التنفيذي.



2 ـ مديرية الشؤون الإدارية والمالية (المجموعة الطبية) (مستشفى ساوثويل) يعين رئيس فريق عمل التأمين الصحي في وقت لاحق.



3 ـ مديرية التخطيط والابتكار (مجموعة تكنولوجيا المعلومات المشتركة) تصبح ريم فرج الشمري رئيسا لفريق عمل النظم الفنية والمالية، ويصبح محمد حجي الصراف رئيسا لفريق عمل النظم الإدارية، وتصبح رهاف ياسين الحساوي رئيسا لفريق عمل الاتصالات والشبكات، ويعين محمد أحمد الصفي رئيسا لفريق عمل أمن المعلومات.



على ان يكون المذكورون أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة تكنولوجيا المعلومات المشتركة.



4 ـ مديرية شمال الكويت (مجموعة مساندة العمليات) (شمال الكويت) يصبح جواد أسد أكبر رئيسا لفريق عمل إدارة سلامة العمليات (شمال الكويت) ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة مساندة العمليات (شمال الكويت).



5 ـ مديرية جنوب وشرق الكويت (مجموعة مساندة العمليات) (جنوب وشرق الكويت) تعاد تسمية فريق عمل إدارة سلامة العمليات الحقول (جنوب وشرق الكويت) ليصبح فريق عمل إدارة سلامة العمليات (جنوب وشرق الكويت)، ويصبح يوسف سعود الرشود رئيسا للفريق، ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة مساندة العمليات (جنوب وشرق الكويت).



6 ـ مديرية غرب الكويت (مجموعة مساندة العمليات) (غرب الكويت) يعين أنور سامي الوهيب رئيسا لفريق عمل إدارة سلامة العمليات (غرب الكويت) ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة مساندة العمليات (غرب الكويت).



7 ـ مديرية الغاز والبيئة (مجموعة مساندة العمليات) (الغاز) يعين محمد يوسف المويل رئيسا لفريق عمل إدارة سلامة العمليات (الغاز) ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة مساندة العمليات (الغاز).



8 ـ مجموعة إدارة سلامة العمليات: يعين خالد عباس هادي رئيسا لفريق عمل إدارة سلامة العمليات المشتركة ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة إدارة سلامـــة العمليات.