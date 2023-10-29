يمكن للسائق الاختيار من بين 64 لوناً مختلفاً للإضاءة المحيطة

تتمتع المقصورة الداخلية لمركبة لكزس RX بميزة اختيارية للإضاءة الداخلية

تواصل لكزس RX إضافة مستويات متقدمة من الأناقة والفخامة، حيث أعاد الجيل الخامس من RX ابتكار مفاهيم الإبداع إلى فئة مركبات الـ «كروس-أوفر» الفاخرة، لتقدم لمسة عصرية وراحة أكبر وأداء أفضل من أي وقت مضى، وكذلك الإسهام في تحقيق مجتمع محايد للكربون من خلال تزويدها بـ 3 خيارات لأنظمة الدفع، يعتمد اثنان منها على الكهرباء.



وترتكز مركبة لكزس RX على منصة «لكزس الهيكلية العالمية» GA-K التي توفر صلابة ممتازة للهيكل وتحقق مركز ثقل منخفض بشكل يضمن تجربة قيادة تفاعلية استثنائية.



وبالإضافة إلى نظام التعليق الجديد الذي يضم كلا من دعامات «ماكفرسون» MacPherson للعجلات الأمامية ونظام التعليق المتعدد الوصلات للعجلات الخلفية، تسهم المنصة في تعزيز مستويات الراحة والثبات، إلى جانب مزايا التحكم الفريدة، ما يمنح السائق قيادة مريحة ومميزة.



وتتوافر لكزس RX بـ 3 خيارات من أنظمة الدفع، الأول محرك مطور حديثا رباعي الأسطوانات سعة 2.4 ليتر ومزود بشاحن توربيني ويولد قوة 275 حصانا وعزم دوران يبلغ 430 نيوتن-متر ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ذي 8 سرعات بخاصية التبديل المباشر.



أما الخيار الثاني، فهو نظام «هايبرد» كهربائي يجمع بين مصدرين للطاقة، الأول محرك سعة 2.5 ليتر يعمل على البنزين، والثاني يضم موتورا كهربائيا، مع قوة إجمالية للنظام تبلغ 247 حصانا. ويقترن نظام الـ «هايبرد» الكهربائي أيضا بناقل الحركة المتغير المستمر بخاصية التحكم الكهربائي e-CVT الذي يحقق كفاءة في استهلاك الوقود تبلغ 20.7 كلم/ليتر.أما الخيار الثالث، فهو أيضا نظام «هايبرد» كهربائي جديد يجمع بين مصدرين للطاقة، الأول محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 ليتر مزود بشاحن توربيني ويعمل على البنزين، والثاني يضم موتورا كهربائيا، مع قوة إجمالية للنظام تبلغ 366 حصانا، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ذي 6 سرعات، ويحقق كفاءة في استهلاك الوقود تبلغ 15.5 كلم/ليتر، مع توفير مستويات معززة من متعة القيادة.



وتتمتع المقصورة الداخلية لمركبة لكزس RX بميزة اختيارية للإضاءة الداخلية، وهي «الإضاءة المحيطة القابلة للتعديل» التي تتيح للسائق إنشاء واحة من الأضواء المستوحاة من الطبيعة، تضم 14 خيارا انتقيت بعناية للتعبير عن مجموعة كاملة من المشاعر وتوفير الإحساس بالراحة، بما في ذلك أجواء الغابات المطيرة، والشلالات، وغروب الشمس.



وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للسائق الاختيار من بين 64 لونا مختلفا للإضاءة المحيطة. وتشتمل المركبة كذلك على نظام الدخول الذكي مع تقنية تشغيلها بضغطة زر، بالإضافة إلى نظام صوتي من «مارك ليفينسون» مكون من 21 مكبر صوت ويعمل بتقنية «كلاري فاي» Clari-Fi 2.0، مع سقف بانورامي مزود بلوح زجاجي منزلق متحرك في الجزء الأمامي منها.



وكما هو الحال في جميع موديلات لكزس، تبقى السلامة في مقدمة أولويات مركبة لكزس RX. فيمكن للسائقين الشعور بالطمأنينة وراحة البال من خلال «نظام لكزس للسلامة بلاس+»، فهو يشمل باقة من تقنيات السلامة المتقدمة وأنظمة المساعدة للسائق، بما في ذلك نظام الأمان قبل التصادم PCS المزود بنطاق رصد واكتشاف أوسع لكل من المركبات والمشاة والدراجات الهوائية والنارية، كما يتضمن قدرات وميزات جديدة، مثل نظام مساعد التوجيه الطارئ ESA، ونظام منع التسارع عند السرعة المنخفضة، ونظام المساعدة في تجنب الاصطدام عند التقاطعات.



كما يشتمل «نظام لكزس للسلامة بلاس+» على نظام تثبيت السرعة الراداري DRCC على جميع السرعات، مع ميزتين، الأولى هي نظام التحكم بإشارات الانعطاف TSC الذي يجعل التجاوز على الطرقات السريعة أكثر أمانا وسلاسة من خلال زيادة مبدئية في التسارع حال قيام السائق بتشغيل إشارة الانعطاف. أما الميزة الثانية، فهي نظام خفض السرعة على المنعطفات RSR الذي يحد من سرعة المركبة عند دخولها المنعطف ويوفر تسارعا إضافيا عند الخروج منه. كما يستفيد السائقون من كل من نظام تتبع المسار LTA، ونظام الحفاظ على المسار LDA، ونظام الإضاءة العالي المتكيف AHS.



بالإضافة إلى ذلك، تتوافر المركبة بنظام المساعدة على الخروج الآمن SEA والذي يساعد في الحد من وقوع الحوادث ويعمل بالتزامن مع نظام مراقبة النقطة العمياء BSM، كما يعتمد على نظام قفل الأبواب الإلكتروني e-latch الذي يعمل من خلال الكشف عن حركة المرور أو راكبي الدراجات الذين يقتربون من خلف المركبة، إذ يقوم تلقائيا بإلغاء إمكانية فتح الباب بشكل مؤقت إذا حاول أحد الركاب فتحه، وذلك تلافيا للاصطدام (لا قدر الله).



مزايا السلامة الشاملة



تأتي مركبة لكزس RX مزودة بمجموعة من مزايا السلامة الشاملة التي تؤمن أقصى درجات الحماية للركاب، على غرار سبع وسائد هوائية تعمل بكل من نظام تقييد الحركة التكميلي SRS، ونظام التحكم بثبات المركبة VSC، ونظام منع الانزلاق TRC، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام توزيع قوة الكبح إلكترونيا EBD، ونظام مساعد الكبح BA، ونظام مراقبة صف المركبة PAM، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية RCTA، ونظام مساعد الانعطاف النشط ACA، ونظام التحكم في بدء القيادة DSC، ونظام شاشة الرؤية البانورامية PVM، ونظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات HAC، وغيرها من الأنظمة الأخرى.