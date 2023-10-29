الشمري: المنصة إضافة بالغة الأهمية لسجل إنجازات البنك.. وانطلاقة توسعية على الصعيدين التمويلي والرقمي

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا عن مواصلة تقديم عروض التمويل المميزة عبر منصة PayTally، وهي عبارة عن منصة إلكترونية متعددة الخدمات، مخصصة لطلب ومتابعة معاملات التمويل الإسلامي «المساومة»، للأشخاص الراغبين في الحصول على أي من الخدمات أو المنتجات التي يوفرها شركاء KIB، من المؤسسات التجارية والخدماتية، وذلك في أحدث ابتكار عمل على تطويره، ليستمر في مجاراة التطور التكنولوجي للخدمات المالية، ويعاصر التوجهات الجديدة في استخداماتها.



كما توفر منصة البنك الإلكترونية PayTally لمعاملات التمويل، خيارات واسعة وشاملة تغطي احتياجات التمويل على اختلافها، والمتاحة للمستخدمين بكل سهولة عبر برنامج شركاء PayTally، الذي يضم قائمة كاملة من أفضل مزودي الخدمات وموردي السلع الاستهلاكية في الكويت، ومن مختلف المجالات، وبخطوات بسيطة وسريعة، يستطيع العميل المستخدم تقديم طلب للحصول على تمويل، لشراء ما يرغب به من أي منهم، مع إمكانية الحصول على الموافقة المبدئية على طلب التمويل.



يذكر أن قيمة التمويل لا تقل عن مبلغ 300 دينار، ولا تتعدى مبلغ 25000 دينار، كما أن الخدمة متاحة لجميع العملاء، الكويتيين والمقيمين، وتتميز بعدم اشتراط تحويل الراتب، كما يذكر أن مدة الأقساط تتراوح بين 3 أشهر بحد أدنى و60 شهرا بحد أقصى (5 سنوات). وبهذه المناسبة، أكد رئيس المبيعات المركزية في KIB، عبدالعزيز الشمري أن منصة PayTally تعد إضافة بالغة الأهمية لسجل إنجازات KIB، وانطلاقة توسعية على الصعيدين، التمويلي والرقمي، فقد جاء تطوير PayTally في خطوة متقدمة نحو تعزيز الاستخدامات التكنولوجية للمنتجات والخدمات التمويلية التي نقدمها ضمن الخدمات المصرفية للأفراد، ودفعها بحلول رقمية حديثة تتماشي مع نمط الحياة العصري لدى عملائنا.



وأشار إلى الجهود التي بذلت لتوطيد علاقات التعاون بين KIB وشركائه التجاريين من مزودي الخدمات والسلع، وإنجاح «برنامج شركاء PayTally»، ليتمكن البنك من توسيع نطاق تمويلاته، ويمنح عبر PayTally كلا من خدمة التمويل الاستهلاكي، والتمويل الطبي/العلاجي، والتمويل التعليمي، وكذلك تمويل الأثاث والإلكترونيات ومستلزمات الكمبيوتر والأجهزة بكل أنواعها، ويمكن أيضا الحصول عبر هذه المنصة على تمويل لشراء المعدات البحرية والمعدات الثقيلة وقطع الغيار، كما تمنح منصة PayTally، وبفضل شراكات KIB المستمرة، تمويل لشراء أحدث السيارات والمركبات من أشهر العلامات التجارية.



وفي ختام تصريحه، لفت الشمري إلى سلسلة الخطوات المطلوبة للتقديم على معاملة جديدة، وذلك من خلال الدخول على موقع PayTally، والتسجيل برقم الهاتف وتأكيد الدخول من خلال رسائل OTP، ومن ثم اختيار الشركة من قائمة برنامج الشركاء المتاحة، منتهية بتقديم استمارة على طلب التمويل، موضحا أنه يمكن تتبع الطلب ومتابعته من خلال منصة PayTally، بمجرد تسلم رقم الطلب عبر الرسالة النصية أو الدخول إلى المنصة ومتابعة حالة الطلب الذي تم تقديمه.

KIB يوفر حلولاً تمويلية وتأمينية مخصصة لأهالي منطقة المطلاع

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق حملة خاصة تحت عنوان «KIB يعاونك» وهي مصممة لتقديم عروض تمويلية مميزة لأهالي المطلاع من أجل مساندتهم في مختلف مراحل بناء منازلهم، وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من استراتيجية البنك الهادفة إلى الإسهام في التطور المجتمعي والتنمية المستدامة وتقديم أفضل الحلول المصرفية للعملاء باختلاف شرائحهم.



وفي هذه المناسبة، قال رئيس المبيعات المركزية في KIB، عبدالعزيز الشمري: «إن أهالي مدينة المطلاع، من عملاء البنك أو غير العملاء، يمكنهم الاستفادة من هذه الحملة التي توفر لهم أنواعا مختلفة من التمويل، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، تصل إلى نحو 95.000 د.ك، وتشمل التمويل الإسكاني والاستهلاكي وخدمات التأمين على المنازل مع KIB تكافل للتأمين التكافلي».



جدير بالذكر أن التمويل الإسكاني يتطلب حدا أدنى للراتب بقيمة 500 د.ك، ليوفر لهم تمويلا لغاية 70.000 د.ك، كما يمنح العملاء فترة سداد طويلة الأجل لغاية 15 سنة (بما فيها فترة سماح للقسط الأول تصل إلى 12 شهرا)، ما يسهم في مساعدتهم بشراء مواد البناء اللازمة لإنجاز وتشطيب مشاريعهم السكنية الخاصة.



ويمكن للعملاء من أهالي منطقة المطلاع طلب التمويل الاستهلاكي عن طريق منصة PayTally، للحصول على أي من الخدمات أو المنتجات التي يوفرها شركاء البنك من المؤسسات التجارية والخدماتية المتعددة، على غرار «تروفاليو» و«ميداس» و«إيكيا» و«مارينا هوم» و«العربية للإلكترونيات»، و«المنزل» و«أكواسان» و«بنتا للأثاث» وغيرها من العلامات التجارية المتميزة. إضافة إلى خدمة التمويل الاستهلاكي لشراء الأثاث والأجهزة الإلكترونية، والتي تتطلب حدا أدنى للراتب الشهري بقيمة 300 دينار، لتوفر تمويلا لغاية 25.000 دينار كحد أقصى، مع فترة سداد تصل إلى 5 سنوات وفترة سماح للقسط الأول مدتها 3 أشهر.



تجدر الإشارة إلى أن KIB لا يدخر جهدا في الحفاظ على مكانته المتقدمة بين مؤسسات القطاع المصرفي، وذلك من خلال التركيز على توفير الخدمات والحلول المصرفية التي من شأنها الارتقاء بأسلوب حياة أفراد المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار استراتيجيته الشاملة والهادفة إلى المضي قدما نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.